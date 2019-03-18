Формула счастья: подруга Квята беременна

Келли Пике, дочь знаменитого гонщика «Формуле 1» Нельсона Пике, выставила в Инстаграм свое фото с округлившимся животиком. И подписала с намеком о будущем ребенке: «Я надеюсь, твои глаза так же красивы, как цвет моря».

А поведать эту новость миру Келли решилась на следующий день после первого этап «Формулы 1» в этом сезоне. Дело в том, что для ее возлюбленного Даниила Квята старт в Мельбурне был очень важен. Ведь в конце 2017 года российского пилота буквально выгнали из команды и он год оставался без гонок. Но в воскресение Квят вернулся и на очень средней машине сумел заехать в зачетную десятку, заработав свое первое очко в этом сезоне. После этого успеха девушка и разоткровенничалась...

Кстати, говорят, что возвращению Квята (а в «Формуле 1» такое случается нечасто) посодействовал сам Нельсон Пике. К слову трехкратного чемпиона мира трудно не прислушаться...

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