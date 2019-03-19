2019-03-18T20:45:03+03:00
Телевизор

Пусть падают!

Наш корреспондент посмотрел новое шоу «Русский керлинг»
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Начинающие керлингистки Инна Маликова, Анна Семенович и Ольга Хохлова (слева направо).Начинающие керлингистки Инна Маликова, Анна Семенович и Ольга Хохлова (слева направо).Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уж как только не пытались переставить звезд, чтобы было весело. Отправляли их на ринг, бросали в цирк, запускали в небо и толкали в объятия дельфинам. Заставляли петь тех, кто не поет, и плясать тех, кто не танцует. Но рейтинг и всенародная любовь были только у ледовых шоу. Так что снова выпустить их туда, где скользко, отличая идея. И она сразу сработала. Во-первых, все мы подсознательно ждем, когда звезда упадет. Во-вторых, развлечения в стилистике веселых стартов нам близки, начиная с пионерлагерей и заканчивая свадьбами. Тихий, академичный, неторопливый вид спорта керлинг вдруг оказался динамичным, ярким, скоростным. Звезды много смеялись, что и нам передавалось, а еще массовый зритель в общих чертах понял, что такое керлинг.

Такие проекты, как «Большие гонки» или «Форт Боярд», много лет заменяли в нашей стране настоящий спорт. Вроде как болеть у нас любят, а разбираться в спорте - не очень. Сейчас картина изменилась. И биатлон, и бокс, и фигурку смотрят с удовольствием, и показывают эти соревнования даже по Первому. С футболом тем более все хорошо. На центральном ТВ показывают прямую трансляцию испанского «классико» «Реал» - «Барселона», и люди включают телевизоры. Про футбольную сборную и говорить не приходится - за нее вообще всей страной болеют. Но, как оказалось, есть место и искусственному, звездному спорту. Тут можно и на падающих звезд посмотреть, и правила выучить. Да подержать швабры в руках для звезд совсем не лишнее. Все лучше, чем переодеваться в героев прошлого и открывать рот под фонограмму...

Трейлер к шоу "Русский керлинг".

«Русский керлинг». Воскресенье, 18.25, Первый

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Фигёрлинг

Сергей ЕФИМОВ

- Да вы что, так нельзя, вдруг получится интересно?! - мне кажется, эту фразу говорят друг другу продюсеры больших телеканалов, когда придумывают очередное шоу выходного дня для нашего с вами развлечения. - Давайте сделаем как всегда! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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