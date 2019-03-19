- Да вы что, так нельзя, вдруг получится интересно?! - мне кажется, эту фразу говорят друг другу продюсеры больших телеканалов, когда придумывают очередное шоу выходного дня для нашего с вами развлечения. - Давайте сделаем как всегда!

А потом встает самый главный продюсер и говорит:

- Предлагаю позвать проверенных звезд нашей эстрады.

Участники совещания дружно кивают, кто-то кричит с места:

- Пельша! Валдиса Пельша ведущим!

И сценарий отправляется в работу.

«Русский керлинг» стопроцентно предугадываем, как программа «Время». Победят либо те, либо эти - какая разница? В чем интрига? Собрали «замечательных профессионалов», которые прекрасно понимают, что происходящее - полная фигня. Но они вполне достоверно, самую малость переигрывая, изображают горячий энтузиазм. Семенович, на мой взгляд, лучшая. Не зря столько лет в шоу-бизнесе, нахваталась будь здоров. Шутит, крутится волчком. Тамада из нее хорошая, наверное.

Не, вы не подумайте - я к керлингу нормально отношусь. Нравится кому-то лед шваброй тереть - ради бога. Но я давно живу и в каком только обличье этих звезд не видел. Мне их, во-первых, жалко (крепостное право отменили в 1861 году, но тогда не было телевидения, и закон на Останкинскую телебашню не действует), а во-вторых, скучно. И я вижу, что им тоже скучно, даже Пельшу с Семенович.

Это даже не забавно. Это уныло. Кёрлинг-фигёрлинг.

Трейлер к шоу "Русский керлинг".

«Русский керлинг». Воскресенье, 18.25, Первый

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Пусть падают!

Павел САДКОВ

Уж как только не пытались переставить звезд, чтобы было весело. Отправляли их на ринг, бросали в цирк, запускали в небо и толкали в объятия дельфинам. Заставляли петь тех, кто не поет, и плясать тех, кто не танцует. Но рейтинг и всенародная любовь были только у ледовых шоу. Так что снова выпустить их туда, где скользко, отличая идея. И она сразу сработала. (подробности)