В борьбе против Брекзита инициативу захватывает «команда самоубийц»

«Позор», «фарс», «посмешище»… Британские газеты и голубой экран заполнены в эти дни такими уничижительными, даже оскорбительными оценками. Причем, в адрес всех, облаченных властью: премьер-министра, членов правительства, парламентариев. Минули почти тысяча дней после референдума о выходе страны из ЕС, а хаоса и неясностей вокруг брекзита все больше.

Сколько всего за минувшую неделю отвергли депутаты Вестминстера! Вначале план Терезы Мэй по выходу из ЕС, уже оговоренный между Лондоном и Брюсселем. Затем «развод» с Евросоюзом без какой-либо сделки. Потом парламентарии потребовали вообще отложить брексит в долгий ящик. А что предложили? «Ничего, кроме холодного душа правительству. Члены палаты общин не в состоянии исполнять то, ради чего они избраны – защищать интересы людей посредством законов», - отвечает обозреватель воскресной «Санди таймс» Адам Болтон.

Вообще все силы слуг народа брошены на «брекситский» фронт. Как тут заниматься экономикой, международными делами, медициной, образованием или чем-то еще?

Под массированным огнем критики – правительство. Премьер-министр Тереза Мэй, мол, «вообще не способна вести успешные переговоры и предпочитает выступать с угрозами, которых никто не боится».

Сильнейший сбой дала знаменитая двухпартийная система. Брексит расколол ряды и консерваторов, и лейбористов.

На этой неделе Тереза Мэй предпримет в парламенте еще одну попытку получить добро на сделку с ЕС. Если это произойдет, то брексит может состояться уже в последнюю неделю мая или первую неделю июня. А если нет, и экзекуция премьер-министра продолжится? Тогда, слышу от здешних экспертов, Британии придется участвовать в выборах в Европарламент в двадцатых числах мая. Это обойдется ей в 100 с лишним миллионов фунтов стерлингов. И вообще, действительно, фарс: ведь граждане Альбиона захотели уйти из ЕС!

Впрочем, чему удивляться, если в воскресенье газеты цитируют «источник, близкий к правительству», который заявил: «Возможно, мы навсегда останемся в ЕС». Тогда ради чего тысячу дней ломали копья?

Очень многое в ближайшую неделю будет зависеть от «команды самоубийц». Так называют примерно десять влиятельных депутатов от правящей консервативной партии, которые намерены объединиться вместе с оппозиционными лейбористами против Мэй и ее плана.

Еще один тревожный вопрос: не приведет ли посмешище с брекситом к взрыву недовольства подданных Ее Величества? Как долго можно наблюдать за этим нескончаемым сериалом?

Лондон

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