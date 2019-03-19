Торг за Кавказ не уместен

В преддверии старта предвыборных гонок в Абхазии (выборы президента) и Южной Осетии (выборы депутатов парламента) некоторые СМИ уделили особое внимание персоне экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, который выступил 4 марта в Сухуме на мероприятии, посвященном дню рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша. Экс-президент обвинил российских чиновников в провале поручений Президента РФ, в чрезмерном вмешательстве в дела республик и попытках «сделать крайними наши народы». Многие эксперты рассмотрели в этом попытку экс-президента напомнить о себе перед парламентскими выборами и скорее было похоже на обращение к некоторым представителям местных элит, которые уже десять лет регулярно грызутся за «кусок пирога» (финансовую помощь со стороны России для Абхазии и РЮО). При этом «кусок» регулярно становится все меньше, так как контроль с российской стороны постоянно усиливается.

Ознакомившись с заявлением экс-президента сразу задаешься вопросом: Удачно ли Вы Эдуард Джабеевич выбрали время и место для своего заявления? Стоит обратить внимание, где господин Кокойты сделал свои сомнительные заявления - на мероприятии, посвященном умершему в 2011 году близкому другу Сергею Васильевичу Багапшу?

Кокойты пригласила семья экс-президента Абхазии и попытка напомнить о себе на подобном мероприятии выглядит как минимум странной и крайне неуважительной по отношению к покойному и его семье. Говорят, что в Сухуме были, мягко говоря, удивлены такому поведению гостя. Люди съехались, чтобы почтить память их родственника, друга, наставника, а тут шкурные интересы отставного политика. Понятно, что для Кокойты это было единственной возможностью сделать заявление, чтобы его хоть кто-то услышал, так как на его Родине еще помнят, что «наделал» экс-глава республики.

В Южной Осетии Эдуарду Кокойты никогда не простят, что во время войны с Грузией он в сопровождении госохраны сбежал в безопасную Джаву. Анатолий Баранкевич (в 2008 году секретарь Совбеза Южной Осетии, руководил обороной Цхинвала) в одном из интервью вспоминал, что «где-то около двух часов ночи (8 августа 2008 года), … президент встал, позвал к себе генпрокурора, замминистра обороны, снял всю госохрану, на которой лежала задача по обороне правительственных зданий, и убыл в сторону Джава, не оставив вместо себя старшего».

После войны 2008 года и последовавшего за ней признания независимости Южной Осетии в республику потекли огромные средства из России, однако восстановление республики проходило крайне медленно. Коррупция, организованная близкими к Кокойты чиновниками, на подрядах на восстановление достигла небывалых размеров. Команде экс-президента удалось успешно организовать имитацию бурной деятельности по восстановлению Цхинвала. Местные жители до сих пор вспоминают город того периода. Облако пыли, постоянно висящее над городом, перерытые улицы, невозможно ни пройти ни проехать. Недостроенные и брошенные подрядчиками объекты, крайний непрофессионализм привлекаемых строителей и запутанность взаимоотношений между всеми участниками. Доходило до того, что подряд на один и тот же объект получали одновременно несколько организаций, которые выясняли между собой отношения криминальными методами. Имевшаяся практика 100%-го авансирования подрядчиков (не могла существовать без коррупционной составляющей) приводила к тому, что недобросовестные подрядчики растворялись с полученным авансом.

При российских инвестициях в объеме почти 23 млрд рублей незавершенными в 2012 году по разным оценкам оставались до 200 объектов инвестиционной программы. Деньги на завершение этих объектов в бюджете отсутствовали, работы были остановлены. В 2008 году на тот момент, глава комитета по восстановлению РЮО Зураб Кабисов, ближайший соратник Кокойты, скупал элитную недвижимость в Москве и Владикавказе, а в это же самое время простые жители не могли получить простейших стройматериалов, хотя эти материалы шли как гуманитарная помощь непосредственно людям для восстановления домов к зиме. При этом Кабисов практически открыто мог требовать от строителей откаты с каждого строящегося дома. Так же обстояли и дела во многих других отраслях республики.

Вместе с тем в своем заявлении экс-президент укоряет Москву тем, что некие московские кураторы провалили свою работу. Правда? Кокойты не указывает, с чем справился он, когда был президентом. Во время войны сбежал, после 2008 года разворовывал средства, выделенные на восстановление своей страны. Получается, что отсылки Кокойты к некоторым «кураторам» как минимум странны. Каких кураторов имел в виду Кокойты в своем выступлении в Абхазии? Не секрет, что в 2013 году люди, ответственные за Южную Осетию и Абхазию в Кремле сменились. Так кого он имеет в виду? Бывшую команду «кураторов» из Кремля, которая теперь возглавляет Минкавказ? Кураторов от силовиков? Непонятно.

Еще одним ярким примером отношения Кокойты к народу Южной Осетии стал его побег после выборов 2011 года в Россию. Он не стал жить со своим народом, а уехал в Россию, что, впрочем, на нем сказалось в 2017 году, когда ЦИК РЮО отказал в регистрации его кандидатом на выборах Президента именно из-за не прохождения ценза оседлости.

Отчетливо понимая, что многие граждане Южной Осетии помнят все эти «выкрутасы» своего экс-президента, Эдуард Кокойты решил повторить свой замысел, который провалился в 2017 году. Он состоит не в том, чтобы участвовать в выборах и победить в них (такой сценарий невозможен с учетом нулевого рейтинга Кокойты), а в том, чтобы пытаться оказать давление на власти Южной Осетии и на Москву, угрожая сделать предвыборную кампанию максимально скандальной.

Эдуард Джабеевич безуспешно пытается вернуться в политику, эксплуатируя различные «теории заговора». Мол в Кремле и Москве окопались враги югоосетинского народа, которые вводят в заблуждение руководство России. Прием безусловно примитивный, но видно ничего лучшего у него нет за отсутствием возможности говорить о собственных достижениях, а также отсутствием собственной оригинальной политической платформы и поддержки в РФ. Кокойты понимает, что протащить депутатов в парламент от своего имени у него не получится и поэтому пытается идти на обострение, чтобы иметь возможность договориться и требовать назначения близких ему людей на ответственные государственные посты и попытаться вернуть частичный контроль за финансами в Южной Осетии. Кокойты как будто приглашает к торгу, только он забыл, что в 2017 году у экс-президента ничего не получилось и два года спустя у него тоже ничего не выйдет. И в Цхинвале, и в Москве никто не поддержит вороватых политиканов, чье деструктивное и насквозь пронизанное коррупцией правление закончилось и больше никогда не повторится.