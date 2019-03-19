Работай долго, получай много и не спеши за пенсией: как корреспондент "КП" готовился к заслуженному отдыху по новым правилам

ПЕНСИЯ - АЖ 40 ТЫСЯЧ

В жизни всегда есть место сказке. В этом убедится любой, кто зайдет на сайт Пенсионного фонда России. Есть там нехитрый калькулятор будущей пенсии. Вбиваешь туда год рождения, стаж, нынешнюю свою зарплату - и видишь, сколько будешь получать на старости лет.

Сделал это и я - и чуть не грохнулся со стула. Почти 40 тысяч насчитал калькулятор! Министрам на зависть!

Как тут не побежать в родное отделение Пенсионного фонда и не поделиться радостью. И не спросить при этом: «За что такие почести?!» Вот, например, мама у меня врач, стаж за 40, самой 90 минуло - а пенсия всего 23 тысячи. И у многих знакомых с кучей заслуг, руководящих постов, высоченными окладами и даже северными надбавками - примерно столько же. Как же мне, скромному труженику удалось обойти таких титанов трудового фронта?

- Да успокойтесь, - остудила меня доброжелательная женщина в окошке. - Такой пенсии, под 40 тысяч, и близко у вас не будет. Возможно, сайт показывает некий ориентир, к которому нужно стремиться лет через...

Тут она запнулась: действительно, когда такие пенсии станут былью - никому не известно. Впрочем, если вчитаться, то на сайте ПФР есть незаметная оговорочка: «Данные результаты носят исключительно условный характер и не должны восприниматься как реальный размер Вашей будущей пенсии.»

Но тогда зачем вообще нужна эта компьютерная «Игра в пенсию»?! Лучше уж в те же «Танки» сыграть, что ли...

РАССЧЕТ НЕ ОКОНЧЕН

Узнать, сколько же я буду получать, когда выйду на заслуженный отдых, мне не на сайте, а прямо в отделении ПФР тоже не удалось: это, говорят, сложный подсчет, его сделают только, когда будете уже оформлять пенсию.

Хотя что сложного - есть же простая формула, ее легко найти в интернете, есть она и на сайте ПФР. Число пенсионных баллов (эту величину официально называют индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК) умножаешь на стоимость каждого балла в рублях (Ц) и плюсуешь фиксированную выплату (ФВ).

П = ИПК х Ц + ФВ

Посчитаем, не отходя от окошка. В этом году один балл стоит 87 руб, 24 коп. Фиксированная выплата тоже устанавливается ежегодно и сейчас составляет 5334,19 руб. А количество баллов есть в выписке из индивидуального лицевого счета. Ее можно распечатать из личного кабинета на сайте ПФР или получить в территориальном отделении. Это мне, кстати,сделали мигом — никаких очередей, нужен только паспорт и свидетельство СНИЛС.

Данные в этой выписке представлены на начало года. Поэтому для более точного результата нужно еще добавить пенсионных баллов, которые я или любой другой предпенсионер заработает за 2019-й к моменту, когда станет полноценным пенсионером.

На такой подсчет тоже есть своя формула. Зарплату с начала года до того дня, когда будет назначена пенсия (ЗП), умножаем на 10 и делим на предельную базовую ставку. Она тоже устанавливается каждый год заново и сейчас составляет 1,15 млн руб. И получаем:

ИПКгод = ЗП : 1150000 х 10

*Зарплату учитываем до налогообложения!

Те, у кого слишком высокое жалование, пусть особо не радуются: у ИПК есть потолок - он тоже устанавливается ежегодно, и на 2019-й равен 9,13.

Ну вот и все. Баллов у меня на начало года набежало 186 с хвостиком, прибавляем то, что получу за этот год (возьмем по максимуму 9,13), умножаем на стоимость балла, не забываем про фиксированные 5334 рэ с копейками - и получаем 22376 руб. Тоже неплохо.

- Не торопитесь, - опять сказала мне женщина в окошке. - Ваше значение еще будет меняться.

А я снова недоумеваю: если это можно будет сделать через несколько месяцев, то почему бы не сделать сейчас, или не составить алгоритм для самостоятельного подсчета на сайте - вбивай в свободные клеточки нужные данные и наслаждайся результатом.

Вот кто демонстрирует искреннюю заинтересованность будущими и нынешними пенсионерами - так это представители различных банков. Они тут как тут - первыми встречают посетителей отделений ПФР, лихо консультируют и настойчиво убеждают приобретать всякие пенсионные карточки и счета. А мне даже дали пластиковый стаканчик - в пенсионном кулере их не было.

УЧЕБА В СТАЖ НЕ ВХОДИТ?

«Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным органом ПФР не ранее, чем за месяц до возникновения права на эту пенсию» - так говорится в памятке, которую мне под роспись вручили в отделе по заблаговременной работе с застрахованными лицами. А с разными вопросами в Центре консультирования ПФР рекомендуют обращаться не раньше, чем за полгода до наступления пенсии.

Но я решил сделать это пораньше - и оказалось, что очень даже вовремя.

- Как хорошо, что вы пришли, - сказали мне в отделе. - Похоже, у вас стаж может вытянуть на 42 года...

Дело в том, что по новому закону, выйти на пенсию можно, как только стаж пробьет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Не дожидаясь пенсионного возраста. Но и не раньше наступления 60 лет для нашего брата и 55 - для слабого пола. Так что это я удачно зашел.

Но оказалось, что этот суперстаж я, похоже, не вытяну. Хотя бы потому, что в Пенсионном фонде не учитывают годы учебы в вузе.

- В ФЗ-400 (федеральные закон «О страховых пенсиях») четко названы периоды, которые входят в стаж. Учебы в вузе там нет, - твердо говорят в отделе по заблаговременной работе. То же сказали и на «горячей линии» ПФР.

Но многие эксперты готовы поспорить. Например, питерский адвокат Галина Стрикун исходит из того, что нужно применять нормы, которые действовали на момент учебы. Например, в 70-х, а я учился именно тогда, Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденное постановлением Совмина СССР № 590 (ныне недействующее), засчитывало обучение в вузах в общий стаж.

Кстати, сейчас пенсионные работники иногда все же включают студенческие годы в стаж - но только тем, кому нужно вытянуть минимальный срок для получения социальной пенсии, те самые 10 лет.

Посмотрим, какой стаж мне насчитают. Но что касается размера пенсии, то на него учеба в вузе никак не влияет.

ОФИЦИАЛЬНО И НЕ ОЧЕНЬ

- При подсчете стажа, позволяющего досрочно выйти на пенсию по новой льготе (при наличии 37 лет или 42 года стажа), учитываются только те периоды, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды временной нетрудоспособности, когда предоставляется пособие по обязательному социальному страхованию. Периоды службы в армии и учебы в таких случаях не учитываются, – сообщили КП в пресс-службе ПФР. - При этом военная служба и обучение в высших учебных заведениях до 2002 года учитываются в стаж для определения права на пенсию. Например, время обучения включается в общий стаж в зависимости от варианта определения размера пенсии. Если пенсионеру более выгоден расчет размера по нормам, действовавшим до 2002 года, эти нормы предусматривают включение учебы в стаж. Если более выгоден расчет по нормам, вступившим в силу с 2002 года, то учеба в стаж не включается.

Выгоду каждый определяет для себя сам. Одним деньги, другим — время. Но и те, кто выберут время, в накладе не останутся.

- Если очень хочется выйти на пенсию, то можно ради нужного стажа и пренебречь размером пенсии, особенно если она небольшая. Есть же региональные надбавки — в Москве, например, пенсию по-любому доведут до 17500 руб. - высказал свои соображения журналист Антон Клюев, собаку съевший на социальной журналистике.

WANTED! ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЫСКИВАЕТ ДОЛЖНИКОВ

Чем еще полезен заблаговременный поход в ПФР? Там могут добавить денежек на ваш пенсионный счет!

- Мы проверим всех работодателей, которые не отчисляли страховые взносы на вас, - строго пообещали в ПФР. - Они должны были это делать с 1998 года - когда вы получили СНИЛС.

Интересное это дело, просматривать свои прежние места работы - кто платил за меня в Пенсионный фонд, а кто просто вручал конверт. А где-то бывало, с виду все серьезно, в квиточках, помню, расписывался, а теперь на моем индивидуальном счете в графе «Сведения о заработке, учитываемые при назначении страховой пенсии» - обидные нолики.

Хотя лишнего наговаривать не буду: таких, чтобы вовсе не отстегивали взносы, на моем трудовом пути не было. Как правило, то платили, то нет. Причем, зажимали мне на пенсию не какие-то «Рога и копыта», а реальные фирмы, которых теперь уж нет.

- Будем разыскивать, - пообещали мне в ПФР. - Если организация или ее правопреемник существует, то взыщем средства. Ну а если ликвидирована - то на нет и суда нет.

- Как это нет?! - я обалдел. - У меня записаны фамилии главных бухгалтеров - давайте с них взыщем!

- Нет, персонально взыскивать не имеем права - только с организации, - объяснили мне мгновенно, но успокоили. - Да вы и не потеряли ничего.

Тут, оказывается, штука такая.

Для того, чтобы определить сколько пенсионных баллов положено до 2015 года, есть два способа. Либо выбирают самые высокооплачиваемые 60 месяцев подряд до 31 декабря 2001 года, либо смотрят по доходам за 2000 и 2001 годы: как они соотносятся со средней зарплатой по стране. И тут удача: выяснилось, что в те тяжелые дни газета, где я работал, платила мне белую зарплату, с отчислениями в Пенсионный фонд. И моего официально подтвержденного жалования хватило в 1,2 раза перекрыть среднюю. И за это мне начислили максимально возможный пенсионный коэффициент за те годы. Жизнь удалась.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО?

Новое законодательство искушает не обращаться за пенсией сразу, как только получил такое право. За каждый год более позднего обращения она будет увеличиваться - конкретные коэффициенты приведены на сайтеpfrf.ru.

Например, если сделал паузу на 3 года, то страховая часть будет выше на 24%, а фиксированная - на 19%.

Если на 10 лет, то эти составляющие увеличатся соответственно в 2,32 и в 2,11 раза. И моя пенсия 22376 руб перевалит за 50 тысяч! Да еще сколько баллов набежит - а значит, пенсия будет еще больше! Соблазн велик.

Но с другой стороны, если начну получать пенсию сразу, то за эти 10 лет мне этой пенсии набежит почти 2,7 млн. Между прочим, половина однушки сразу за МКАДом. Добавить - и сдавать: вот мне еще тысяч 25 прибавится. Стоит ли отказываться от этих денег ради «журавля в небе»?

В общем, есть над чем поломать голову.

КНИЖКА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Помимо паспорта, свидетельства СНИЛС и военного билета, в отделении Пенсионного фонда у меня еще попросили и трудовую книжку.

- Копию? - уточняю.

- Нет, оригинал.

Вот так номер. Везде принимаются заверенные копии, оригинал кадровики даже под расписку трудовую давать не любят. Почему же в Пенсионном фонде не так?

- На копии, бывает, плохо видны записи, особенно в печатях, - пояснили в отделе ПФР.

Выход есть - можно книжку самостоятельно отсканировать и передать вместе с заверенной копией.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО БРАТЬ В ПФР

- Паспорт

- СНИЛС

- Военный билет

- Трудовую книжку. Причем в пенсионном фонде почему-то требуют непременно оригинал, но на работе этот документ выдавать на руки не имеют права. Из этой вилки приходится каждому выпутываться в меру своих дипломатических талантов: либо кадровиков уламывать, либо пенсионных инспекторов - чтобы согласились принять заверенную копию.

ПЕНСИЯ-2019 В ЦИФРАХ

Стоимость 1 балла - 87,24 руб.

Максимальное число баллов, которое могут начислить - 9,13.

Для начисления страховой пенсии необходимы:

Минимальный стаж - 10 лет

Минимальная сумма баллов — 16,2.