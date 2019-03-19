Тяжелый умственный труд грозит женщинам диабетом

Исследователи под руководством Гая Фагерации из Университета Париж-Сакле изучили данные о состоянии здоровья более 70 тысяч женщин. Большинство из них занимались интеллектуальным трудом - были педагогами. Эксперты проанализировали медкарты дам за период с 1992 по 2014 год. Особое внимание обратили не только на здоровье, образ жизни, питание, но и отдельно попросили женщин ответить: насколько умственной сложной считают они свою работу.

За время наблюдений 4187 участницам исследования был поставлен диагноз «диабет 2-го типа» (инсулиннезависимый). Сравнив данные этих пациенток с остальными, ученые были изумлены. При прочих равных (образ жизни, наследственность) оказалось, что гораздо чаще заболевают диабетом женщины, занимающиеся напряженным умственным трудом. То есть они буквально зарабатывают «сахарную болезнь».

Можно было бы предположить, что такие дамы ведут сидячий образ жизни, больше налегают на еду, включая сладкое, и набирают лишний вес. А он, как известно, серьезно повышает шансы на развитие диабета. Однако ученых ждало еще одно неожиданное открытие: у большинства заболевших участниц исследования как раз не было лишних килограммов.

Исходя из этих данных, по мнению экспертов, теперь точно можно сказать: напряженная интеллектуальная работа это отдельный фактор риска для диабета 2-го типа. Как минимум среди женщин (у мужчин такая взаимосвязь еще не обнародована).

Исследователи пока не могут с точностью сказать, чем может быть вызван всплеск «сахарной болезни» среди умных работающих женщин. Есть предположение, что в основе проблем - повышенный уровень стресса у таких умниц. Как известно, во время стрессов у млекопитающих, включая человека, повышается уровень сахара в крови. Если же стрессы случаются часто и длятся долго, превращаются в хронические, организм длительно держит повышенный уровень глюкозы. В результате начинаются процессы, которые могут привести к развитию диабета 2-го типа. И не только. Уже известно, что стрессы ослабляют иммунитет, ведут к развитию гипертонии, могут провоцировать инфаркты, инсульты и даже повышают риск развития рака.

Поэтому врачи не устают напоминать: прилагайте все силы, чтобы контролировать и снижать свой уровень стресса. Самый безопасный и простой метод утилизации «гормонов стресса» - разумные физнагрузки. В том числе - ходьба на свежем воздухе максимально быстрым шагом (так, чтобы не было одышки).