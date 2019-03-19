2019-03-19T13:47:42+03:00
Здоровье

Тяжелый умственный труд грозит женщинам диабетом

Ученые с удивлением выяснили, что при этом чаще страдают дамы без лишнего веса.
Елена ИВЛЕВА
Поделиться:
Напряженная интеллектуальная работа это отдельный фактор риска для диабетаНапряженная интеллектуальная работа это отдельный фактор риска для диабетаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Исследователи под руководством Гая Фагерации из Университета Париж-Сакле изучили данные о состоянии здоровья более 70 тысяч женщин. Большинство из них занимались интеллектуальным трудом - были педагогами. Эксперты проанализировали медкарты дам за период с 1992 по 2014 год. Особое внимание обратили не только на здоровье, образ жизни, питание, но и отдельно попросили женщин ответить: насколько умственной сложной считают они свою работу.

За время наблюдений 4187 участницам исследования был поставлен диагноз «диабет 2-го типа» (инсулиннезависимый). Сравнив данные этих пациенток с остальными, ученые были изумлены. При прочих равных (образ жизни, наследственность) оказалось, что гораздо чаще заболевают диабетом женщины, занимающиеся напряженным умственным трудом. То есть они буквально зарабатывают «сахарную болезнь».

Можно было бы предположить, что такие дамы ведут сидячий образ жизни, больше налегают на еду, включая сладкое, и набирают лишний вес. А он, как известно, серьезно повышает шансы на развитие диабета. Однако ученых ждало еще одно неожиданное открытие: у большинства заболевших участниц исследования как раз не было лишних килограммов.

Исходя из этих данных, по мнению экспертов, теперь точно можно сказать: напряженная интеллектуальная работа это отдельный фактор риска для диабета 2-го типа. Как минимум среди женщин (у мужчин такая взаимосвязь еще не обнародована).

Исследователи пока не могут с точностью сказать, чем может быть вызван всплеск «сахарной болезни» среди умных работающих женщин. Есть предположение, что в основе проблем - повышенный уровень стресса у таких умниц. Как известно, во время стрессов у млекопитающих, включая человека, повышается уровень сахара в крови. Если же стрессы случаются часто и длятся долго, превращаются в хронические, организм длительно держит повышенный уровень глюкозы. В результате начинаются процессы, которые могут привести к развитию диабета 2-го типа. И не только. Уже известно, что стрессы ослабляют иммунитет, ведут к развитию гипертонии, могут провоцировать инфаркты, инсульты и даже повышают риск развития рака.

Поэтому врачи не устают напоминать: прилагайте все силы, чтобы контролировать и снижать свой уровень стресса. Самый безопасный и простой метод утилизации «гормонов стресса» - разумные физнагрузки. В том числе - ходьба на свежем воздухе максимально быстрым шагом (так, чтобы не было одышки).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лучшее масло чайного дерева для лица от морщин
Для борьбы с проблемной возрастной кожей косметологи рекомендуют использовать масло чайного дерева. Это прекрасный природным антисептик, который заставлять стимулирует клетки, снимает с кожи внешнее воспаление
Лучшее масло зародышей пшеницы для лица от морщин
Вернуть возрастной коже юношескую свежесть, убрать обвисшие щеки и неприятные складки возле глаз поможет масло зародышей пшеницы. Недорогое, но эффективное средство даст фору самым инновационным кремам и сывороткам
Лучшее масло ши для лица от морщин
После затяжной зимовки вернуть к жизни сухую и обезвоженную кожу поможет масло из орехов ши (или карите). Эфироль из плодов «Дерева жизни» глубоко увлажняет дерму, лечит ее от псориаза и экземы, а также стимулируют выработку коллагена
Ученые: центр управления человеческим организмом находится в кишечнике
В будущем можно будет управлять здоровьем людей через сообщество бактерий в организме — микробиом, считают исследователи. «КП» выяснила, что известно сегодня науке и медицине о микробах внутри нас [часть 1]
Новости 24
Полиция задержала свыше 130 человек в рамках спецоперации в Подмосковье
Адвокат Винника: США обвинили россиянина в создании новых технологий
Чайка пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов
Путин заявил о том, что Генпрокуратура должна реагировать на нарушения прав бизнеса
Путин призвал применять аресты в соответствии с тяжестью обвинения
Умерла Андреа Поллок - трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию
Американские врачи посоветовали пенсионеркам вставать с дивана минимум на пять часов в день
Путин выступил за более эффективную защиту прав предпринимателей
Госдума одобрила законопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты
ЦБ: Чаще всего деньги выводят в тень представители строительных компаний
В Кремле рассказали об ожиданиях от итогов выборов президента Украины
"Газпром" соединил морскую и наземную части "Турецкого потока"
В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников
Михаил Сеславинский выразил соболезнования в связи с кончиной Марлена Хуциева
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения
В одном из кафе на Арбате в Москве произошло задымление
"Роскосмос" заявил, что ближайшее время отправит экспедицию на Луну
Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хуциева
Япония хочет рассмотреть проблему терроризма на саммите G20
В Лас-Вегасе турист выиграл миллион долларов за пять минут
Президент РФС: Не замечал у Погребняка расистских убеждений
Наталия Орейро проведет турне по России с местными музыкантами
В Госдуме не подержали идею с созданием мобильного приложения о российских винах
Прощание с Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Москве
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Венесуэле