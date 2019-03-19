В нью-йоркском Гарлеме неизвестный открыл стрельбу

Три человека получили тяжелые ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Нью-Йорке.

Инцидент произошел на Манхэттене, в Восточном Гарлеме, во дворе жилого комплекса «Томас Джефферсон», принадлежащего городу и управляющимся специальным департаментом социального жилья (NYCHA). Традиционно в домах, принадлежащих NYCHA, проживают социально слабые слои населения. В Восточном Гарлеме – это целые поколения афро-американцев и иммигрантов-выходцев из стран Латинской Америки.

Среди пострадавших – 22-летний мужчина, получивший огнестрельные ранения в спину и ногу, а также 17-летний юноша, которому пуля задела позвоночник. Жизни всех раненных, по сообщению медиков, серьезной угрозы нет.

Неизвестный открыл огонь по людям на Манхэттене.

Полиция начала поиск стрелка, пока никакой дополнительной информации не сообщается. Стражи порядка не исключают криминальных разборок: уровень преступности в Восточном Гарлеме вот уже много лет является одним из самых высоких в Городе Большого Яблока.

Нью-йоркские телеканалы вели прямую трансляцию с места событий, акцентируя внимание на том, что городские власти не в состоянии навести порядок в районе, который вот уже полвека считается одним из самых криминальных в городе.

В 1950-60-х годах в Восточном Гарлеме действовала банда «Молодых властителей», сегодня – группировка «Латинские короли».