2019-03-19T09:59:25+03:00
Спорт

Хоккеисты "Тампы-Бэй" досрочно выиграли регулярный чемпионат НХЛ

Команда Никиты Кучерова теперь получит Президентский Кубок и будет иметь преимущество своего льда во всех раундах плей-офф Кубка Стэнли
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Игра против "Аризоны" помогла "Тампе" выиграть регулярный чемпионат НХЛ.Игра против "Аризоны" помогла "Тампе" выиграть регулярный чемпионат НХЛ.Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Тампа Бэй Лайтнинг" официально стали победителями регулярного сезона чемпионата НХЛ. Это произошло после того, как на своем льду в Тампе команда Никиты Кучерова победила со счетом 4:1 "Аризона Койотс".

Шайбы у хозяев забросили Стивен Стэмкос (7-я минута), Виктор Хедман (41), Энтони Чирелли (60) и Янни Гурд (60). У проигравших отличился Клэйтон Келлер (6). А вратарь хозяев россиянин Андрей Василевский помимо того, что отразил 28 бросков по своим воротам, сделал даже и голевую передачу!

После победы над "Аризоной" теперь "Тампа" набрала 116 очков стала недосягаемой для "Бостона", который идет вторым в дивизионе "Восток" и лидера "Запада" - клуба "Калгари", обе команды набрали по 95 очков.

Победа в регулярном чемпионате даст право "Тампе" на преимущество своего льда во всех сериях плей-офф Кубка Стэнли. Кроме того, "молнии" стали официально обладателями Президентского клуба. Этот трофей вручается команде, которая заняла первое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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