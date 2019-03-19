2019-03-19T14:04:43+03:00
Спорт

"Он не заслуживает внимания". Ари ответил Погребняку

Получила свое продолжение история, связанная с расистскими высказываниями форварда "Урала"
Сергей КИРИЛЛОВ
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На высказывания Погребняка ответил сам Ари. Фото: РФСНа высказывания Погребняка ответил сам Ари. Фото: РФС
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На днях нападающий «Урала» Павел Погребняк в интервью «КП» заявил, что ему смешно, когда темнокожий футболист выступает за национальную команду. Экс-футболист сборной России имел ввиду бразильца Ари, получившего российский паспорт.

Потом, правда, Погребняк извинился на страницах «КП», сказав что его просто не так поняли. Мол он просто выступает за то, чтобы в сборной играли доморощенные игроки и никакого расистского подтекста в его словах не было. Но его первое высказывание уже выплеснулось на просторы бескрайних полей интернета. На него оперативно отреагировали даже в УЕФА, где напомнили, что организация «всегда проявляла абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации» и попросила разобраться в этом инциденте Российский футбольный союз.

А вчера на высказывания Погребняка в интервью каналу ESPN ответил сам Ари:

- Я не стал бы ничего говорить, потому что он не заслуживает внимания. Очень грустно думать, что такие люди ещё есть. Но моя цель - продолжать защищать цвета сборной России.

Сейчас многие говорят, что этот парень просто негодяй, раз говорит такое. Я тоже страдал от расизма в России, как и другие темнокожие игроки, которые играли здесь, например Роберто Карлос, Халк и Это'о. Это было несколько лет назад, но сейчас такого уже нет. Говорят, что в Санкт-Петербурге подобное встречается чаще.

В России я чувствую себя как дома. Я живу здесь уже десять лет, у меня здесь дочь, много друзей, и в будущем я хочу продолжать жить здесь, как и в Бразилии.

Три года я играл за «Спартак» и выступал с ним Лиге чемпионов - это было прекрасное время. Даже сейчас фанаты «Спартака» спрашивают меня- когда я вернусь.

Партнёры по команде всегда относились ко мне очень хорошо, поэтому меня совершенно не волнует эта ситуация. Все знают, что я отдаю всего себя клубу и сборной, и мне этого хватает. - сказал 33-летний форвард, который сейчас играет за «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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