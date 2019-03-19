Сколько зарабатывают зоокурьеры - люди, сопровождающие в перелетах чужих собак и кошек

На днях некая дама по имени Тали Ларси заявила, что будет подавать иск на крупную авиакомпанию. В ноябре прошлого года она летела из Москвы в Нью-Йорк с двумя щенками шотландского сеттера в багаже. Однако в США собак отобрали и поместили в питомник. Тали хотела, чтобы авиакомпания компенсировала ей стоимость собак - 7 тысяч евро, и еще 2 миллиона рублей сверху за моральный вред. Правда, вскоре стало понятно, что на самом деле гражданку Ларси в Нью-Йорке хлопнули местные миграционщики. Летела женщина по туристической визе, но Тали Францевна Ларси на таких полетах зарабатывает, она - зоокурьер.

В итоге и сама госпожа Ларси была вынуждена признаться журналистам:

- Да, это нелицензированная деятельность. Это очень нечистоплотный бизнес...

Интересное имя - чистая фантазия при получении очередного паспорта. Раньше женщину звали Наталья Якушева, еще раньше - Наталья Галецкая. В сети о Ларси сотни отзывов. Ее обвиняют в мошенничестве. Мол, взяла деньги на перевозку животных и пропала. Есть даже коллективное заявление в МВД за подписью нескольких десятков человек. Его сейчас пытаются превратить в реальное уголовное дело.

Зоокурьеры, гоняющие с чужими животными из России в разные страны мира и обратно, сегодня уже целая индустрия. Подпольная.

$1000 ЗА РЕЙС

В Фейсбуке есть целые закрытые группы, где тусуются заводчики и курьеры. Скажем, появился у питомника из условного Екатеринбурга клиент в Канаде. Заводчик оставляет объявление в группе: нужен человек, который довезет мою кошечку из пункта А в пункт Б.

- Большинство международных рейсов идут через Москву, поэтому до столицы животных обычно передают с попутчиками, - рассказывает заводчица кошек британской породы Лариса Курбатова. - А уже в Москве питомцев встречает тот самый курьер. Вместе с животным он получает документы, ветеринарный паспорт. Оформлением документов, которые нужны для самого перелета, занимается курьер. Хозяин одного московского питомника, выращивающего датских догов, говорит о комиссионных для курьеров.

- За котенка или маленькую собачку - от 50 долларов. Их берут с собой в салон. Питомцы покрупнее едут в багаже. С ними волокиты больше, и расценки другие. 100 долларов за штуку, 200. Ну и от стоимости самого животного тоже зависит. Зоокурьеры стараются набрать на каждый перелет побольше зверушек. За один хороший рейс курьер может заработать около 1 тысячи долларов. При этом я знаю людей, которые стабильно летают туда-сюда как минимум один раз в неделю.

НОВАЯ КРОВЬ

Зачем нужны зоокурьеры? В Штатах и Европе своих щенков нет? Заводчики объясняют, что дело не только в цене. Да, в России стоимость породистых щенков и котят ниже. Но с учетом расходов на перевозку примерно то на то и выходит.

- Например, у нас породистый британский котенок с документами стоит 25 тысяч рублей (330 евро. - Авт.), а в ЕС - 500 евро, - рассказывает Курбатова. - Но за границу чаще всего наших животных покупают для племени. Такие экземпляры, соответствующие всем стандартам, пригодные именно для размножения, стоят дороже - до 2,5 тысячи евро.

То есть домашних питомцев from Russia скупают в основном зарубежные заводчики. «Новая кровь» необходима для получения более крепкого потомства.

По словам владельцев наших питомников, большинство клиентов, которые покупают животных в России, - из стран Европы (чаще Германия, Скандинавия), США, Канады, Мексики. Но в последние годы активизировалась и Юго-Восточная Азия.

- Китай, Таиланд, Вьетнам, - перечисляет Лариса Курбатова. - Это и заводчики, и перекупщики, которые ищут животных популярных пород хорошего качества под конкретного заказчика.

СЕКРЕТНЫЕ ЗООПАРКИ

На этом рынке полно откровенных мошенников. Есть курьеры, которые набирают заказы на большие суммы денег, тысячи долларов, а потом просто исчезают, как та же Тали Ларси. Отключают телефоны, блокируют аккаунты в соцсетях. Добиться справедливости потом крайне сложно. Чаще всего нет никаких документов, расписок, договоров. Просто два человека - заводчик, у которого заграничный клиент купил собачку, и курьер - о чем-то договорились. Судиться потом - почти дохлый номер.

Некоторые профессиональные зоокурьеры, помимо легальных перевозок кошек и собак, иногда подрабатывают и откровенной контрабандой. Чтобы в одну сторону пустым не лететь, набирают целые «зоопарки».

Например, в 2016 году в «Домодедово» на таможне задержали девушку. 21 год, жительница Подмосковья. Пыталась увезти с собой из Москвы во Вьетнам в двух чемоданах 140 черепах, 20 игуан, 8 варанов. Потом выяснилось, что ловят ее с экзотами уже в третий раз. Годом ранее, например, россиянка прилетела из Индонезии через Катар с легальным котом в переноске и целой живой коллекцией в багаже, рассованной по мешочкам и тесным клеточкам: 6 лемуров, 2 обезьянки, 55 змей, 35 ящериц, 7 черепах, 2 крокодила.

ЭКЗОТЫ НЫНЧЕ В МОДЕ

Эксперты говорят, что нелегальные перевозки экзотических животных приносят их организаторам миллионы рублей. Экзоты сейчас в моде.

Эксперты говорят, что нелегальные перевозки экзотических животных приносят их организаторам миллионы рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Змей в пакетах обматывают вокруг тела под одеждой или к ногам прикрепляют скотчем, - рассказала «КП» сотрудница Федеральной таможенной службы Лариса Ледовских. - Небольших животных пытаются спрятать в одежде, используя потайные карманы. А птиц упаковывают в багаж, обкладывая бутылками со льдом. При понижении температуры птица впадает в сон и какое-то время может жить в таком состоянии. В одном из столичных аэропортов был совершенно дикий случай. В большой тубус (футляр для чертежей. - Авт.) пассажир спрятал 12 лемуров! Животные несколько часов перелета провели друг на друге в трубе с дырочками для воздуха. А иногда пытаются обмануть таможню, выдавая редких животных за другие виды. Лет пять назад таможенники нашли в поезде Симферополь - Санкт-Петербург 7-месячного львенка. Хозяин задекларировал его как собаку и перевозил в клетке, которую обтянул тканью. На львенка у него документов, конечно же, не было.

Чаще всего перевозчики, которых ловят, отделываются штрафами. По закону это до 1 млн рублей, но по факту чаще всего - десятки тысяч. Реальные сроки (а по статье «контрабанда особо ценных диких животных» это до 7 лет тюрьмы. - Авт.) полагаются, только если будет доказано, что зверь или птица - из Международной Красной книги и находится под угрозой исчезновения.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Хотя, по официальной статистике, контрабанда животных - это всего до 2% от общего числа попыток незаконного ввоза различных предметов, но порой зооконтрабандисты поражают масштабами. Вот только два случая из «Домодедово».

2016 год. У прилетевших из Бишкека двух зоокурьеров в багаже обнаружили около 600 попугаев различных пород. Их перевозили в коробках с просверленными дырочками. Часть птиц во время перелета погибла. Бедолаги предназначались для одного из интернет-зоомагазинов. Изначально их перевезли в Бишкек из Юго-Восточной Азии. Контрабандисты рассчитывали, что пассажирам с рейса Бишкек - Москва будет проще пронести запрещенку, так как Киргизия входит в Таможенный союз и имеет некоторые преференции по досмотру.

2017 год. Прилетевший из Дубая россиянин прятал в чемодане 240 крохотных ящериц-хамелеонов - на таможне их учуяла служебная собака. Когда животных показали специалистам Московского зоопарка, те ахнули: среди контрабанды оказались представители двух еще никогда прежде не описанных в науке видов!