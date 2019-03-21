Альфа-Банк запустил онлайн сервис для самозанятых

В России больше 40 тысяч людей добровольно согласились выйти из тени и платить налог на профессиональный доход. Такую статистику на днях озвучил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Результат для многих стал неожиданностью. Теперь эксперты даже делают прогнозы, что к концу года число зарегистрированных самозанятых составит 200 тысяч, а через пять лет - несколько миллионов.

Два главных преимущества новой системы - максимальное удобство и низкие ставки. Скачать приложение - проще простого. Зарегистрироваться - ненамного сложнее. Плюс государство сделало очень привлекательные условия (см. «Справку КП»). А теперь налоговая служба разрешила участвовать в процессе всем желающим коммерческим организациям.

- Для удобства пользователей налоговая служба разработала открытый API (application programming interface, программный интерфейс приложения. - Ред.) для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок, - поясняет Михаил Мишустин. - С его помощью они смогут интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату налога на профессиональный доход.

По его словам, агрегаторы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» уже отражают доходы самозанятых водителей, а некоторые крупные банки заявили о том, что добавят такую возможность в собственные мобильные приложения. Их присоединение к платформе расширит ее функционал.

- К платформе «Мой налог» уже подключился Альфа-банк с функцией регистрации. Более 30 банков готовы подключиться к платформе и предоставлять услуги клиентам. Тем, кто этого захочет, - сказал замглавы ФНС Даниил Егоров. - Банк, в отличие от других агрегаторов, может предоставить сервис самостоятельной регистрации и добавлять в онлайн-платформу дополнительные функции. Они, например, могут предложить сделать отдельную карточку, по которой будут проходить все транзакции самозанятых. В этом случае они могут за вас чеки подавать, налог считать и удерживать.

Как пояснили в пресс-службе Альфа-Банка, зарегистрироваться как самозанятое лицо может любой клиент банка, который ведет самостоятельно предпринимательскую деятельность. Перейти на новый налоговый режим можно за пару кликов. Ни посещения банков, ни дополнительных документов не требуется. Платежи будут совершаться моментально, а за уплату налогов брать комиссию банк не будет. Кроме того, в банке обещают и дальше развивать сервис, наполнять его новыми функциями, чтобы клиентам было удобнее им пользоваться.

- Число самозанятых среди наших клиентов растет. Люди, которые работают на себя, особенно ценят мобильность и технологичность своего банка. Мы рады предложить сервис, который позволит нашим клиентам зарегистрироваться в налоговой в качестве самозанятого, получать доход, оплачивать налоги через банк — весь необходимый функционал в одном приложении. Банк также разрабатывает специальные программы кредитования и инвестиционно-страховые решения, которые будут полезны самозанятым людям, - говорит руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

СПРАВКА «КП»

С января в России появится новый налоговый режим - для самозанятых. Он называется «налог на профессиональный доход». Теперь все, кто работают сами на себя, могут платить налоги, не заморачиваясь постановкой на учет, ведением бухгалтерии и заполнением деклараций. Перечислять налоги можно будет с помощью смартфона. Ставки минимальные - 4% (при продаже товаров и услуг физлицам) и 6% (при работе с юрлицами) с оборота. Больше ни за что платить не нужно.

Эксперимент начался в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Приложение «Мой налог» можно загрузить на любой смартфон. Оно есть как в Apple Store, так и в Google Play. Самозанятым будут верить на слово. Сколько дохода указал в приложении, на то налог и начислят.

По закону самозанятым считается человек, который работает сам на себя - без привлечения наемных сотрудников. А также получает не более 200 тысяч рублей в месяц (не более 2,4 млн рублей в год).

Есть еще один момент. У каждого самозанятого есть налоговый вычет - на 10 тысяч рублей. Он дается один раз в жизни, но не ограничен никакими сроками. За счет этих денег можно уменьшить платеж государству. Действовать скидка будет так. Допустим, вы получили доход в 1000 рублей. И по закону обязаны заплатить налог в 40 рублей. Но заплатите 30, а 10 рублей сможете взять из вычета. Иными словами, пока не израсходуете эти 10 тысяч, ваш реальный налог будет составлять не 4%, а 3%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кем работают самозанятые

• Перевозка пассажиров - 20,5%

• Сдача квартир в аренду - 7%

• Консалтинг - 5,5%

• Репетиторство - 4,5%

• Маркетинг и реклама - 4,5%

• Другой вид деятельности (не указан) - 58%

P.S. Более 85% зарегистрировавшихся с начала года раньше не имели статуса индивидуальных предпринимателей.

По данным ФНС.