Чайка пообещал Путину проверить дела всех застрявших в СИЗО бизнесменов

На коллегии Генпрокуратуры произошло небывалое - оценка, данная руководителем, отчитывающимся о работе, оказалась даже жестче, чем оценка президента. Хотя, возможно, дело было в том, что генеральный прокурор Юрий Чайка говорил не столько о прокуратуре, сколько о всей правоохранительной системе.

- Должны строго соблюдаться требования уголовно-процессуального законодательства о разумных сроках уголовного судопроизводства, - говорил Путин в своем выступлении. - А избрание такой меры пресечения как содержание под стражей – соответствовать тяжести предъявляемого обвинения, а не просто делать это для создания условий, как полагают некоторые работники следствия, для более качественного, как им кажется, расследования.

Чайка в своем докладе шел еще дальше:

- К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, о чем в очередной раз вынужден говорить глава государства. За год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места. Мы совместно с Верховным Судом разберемся со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, обоснованностью их привлечения к уголовной ответственности по прекращенным делам экономической направленности.

Например, он обратил внимание, что в 2016 году в Уголовный кодекс введена норма - "незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности". Но за два года ни одно такое преступление на учет поставлено не было.

- Следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы, - буквально обличал он с трибуны. - Мы всегда говорили и продолжаем настаивать: чтобы уголовно-правовые запреты выступали для правонарушителей сдерживающим фактором, необходимо не ужесточение наказания, а его неотвратимость.

Стоит заметить, что за всем этим из зала по традиции внимательно следили руководители других российских силовых ведомств.

Президент говорил о борьбе с коррупцией - Чайка тезис разворачивал.

- В 2018 году число поступивших в органы прокуратуры материалов, указывающих на то, что имущество приобретено на неподтвержденные доходы, возросло на четверть, - говорил генпрокурор о недобросовестных чиновниках. - В суды нами направлены иски на сумму 500 млн рублей с требованием его изъятия и обращения в доход государства. Более половины из них уже рассмотрено и удовлетворено, в результате чиновники лишились незаконно приобретенной недвижимости, транспортных средств.

Глава генпрокуратуры отметил общий рост выявленных коррупционных преступлений - плюс 3 процента, а главное - раскрытых фактов взяточничества и деяний, совершенных организованными группами и преступными сообществами, в крупном и особо крупном размерах.

- В поле постоянного внимания прокуратуры должна оставаться уголовно-исполнительная система, - требовал Путин. - Вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций, прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишённые свободы. И добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения.

Чайка пообещал, что прокуратура обратит на ситуацию в колониях особое внимание.

- Через месяц нам предстоит обсудить на заседании коллегии вопрос соблюдения прав арестованных и осужденных граждан, он назрел давно, - заявил генпрокурор. - Несмотря на принимаемые меры, кардинального улучшения ситуации в системе исполнения наказаний не наступило. Более того, минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных. Основная причина всех этих безобразий - недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем.

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