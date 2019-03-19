2019-03-19T15:25:36+03:00
Экономика

Эксперт назвал причины промышленного роста в России за февраль

При этом, важными данными будут показатели следующего месяца
Екатерина СВИНОВА
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По данным Росстата в феврале рост промышленного производства ускорился на 4,1% и превысил прогнозируемые показатели аналитиковПо данным Росстата в феврале рост промышленного производства ускорился на 4,1% и превысил прогнозируемые показатели аналитиковФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Росстата в феврале рост промышленного производства ускорился на 4,1% и превысил прогнозируемые показатели аналитиков (1,4%) в три раза. Это рекорд последних лет.

Впрочем, эксперты советуют не обольщаться и прогнозируют, что спад производства последует уже в марте.

- Во многом радостная статистика обусловлена разовыми факторами: отчетом о добыче радиоактивных ископаемых, данные о которых обычно засекречены, и запуском крупных строительных проектов, - сказал «КП» руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. - Кроме того, рост оценивается по сравнению с февралем прошлого года, а он был на один рабочий день короче. Календарный эффект дает полтора процента из 4,1. Росстат в последнее время любит вызывать умеренные восторги своими цифрами, но лучше опираться не на них, а на мнения экспертов. Например, аналитики из Высшей Школы Экономики считают, что реальный темп роста 0,8 — 0,9%. Из опроса руководителей предприятий можно сделать вывод, что количество заказов на март и апрель заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. Соответственно, спад произойдет уже в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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