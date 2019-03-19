Якутский «праздник непослушания»

В ночь с 16 на 17 марта, жительница Якутска была похищена и изнасилована тремя мигрантами, предположительно - гражданами Киргизии. Якутск - город маленький, тут все знают друг друга и это не метафора. Сначала взорвались местные соцсети, потом новость стала расползаться по всей Якутии. После короткого уличного митинга, на который пришло всего пару сотен человек, из других регионов России в интернет посыпались удивленные и чуть ли не восторженные комментарии: «Якуты показали свою национальную гордость, а мы?».

Но в самом Якутске было не до восторгов. Ситуация стала плавно выходить из под контроля, и направилась, буквально, от постов в интернете в сторону погромов. А там есть что погромить - в маленьком, но богатом Якутске. Именно там и накапливаются все мигранты, работать в дальние улусы оленеводами они не едут. Как не едут они поднимать вымирающую Тверскую или Псковскую области, а предпочитают стоять «на аварийке» возле аэропорта Шереметьево, ожидая жирного пассажира. И вообще, мигранты и не собирались никогда «поднимать Россию» (как и любую другую страну), как нам любят рассказывать, они едут на этой России зарабатывать. К 2019 году это поняли, кажется, уже все, но многие просто не хотят сознаваться. Стыдно или зарабатывают на этих самых мигрантах.

Жители города во время встречи с властями Республики Саха во дворце спорта "Триумф", посвященной вопросу незаконной миграции. Фото Вадим Скрябин / ТАСС

Якутии, конечно, повезло с новым руководством. Там, где бюрократ старой формации довел бы ситуацию «до Кондопоги» - своим унылым кряхтеним, недомолвками, пустыми заявлениями о том, что «миру-мир» и «все под контролем», молодые-технократы просто перехватили руль у протеста.

Мэр Якутска, известная на всю страну пересадкой чиновников на скромные машины, Сардана Авксентьева, выделила разгневанному народу под новый митинг спорткомплекс «Триумф» - людей собралось столько, что не все смогли туда попасть.

А молодой глава республики Айсен Николаев на нем выступил, пообещав ужесточить законы и продолжить «миграционные» рейды по рынкам. Всех нелегалов он обещал депортировать... Вот только закончил глава свой спич, обращаясь ко второй половине Якутии фразой на якутском языке с общепринятым выражением «Уруй Айхал!». Это что-то вроде казачьего «Любо!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697923" frameborder="0"></iframe> Выступление Айсена Николаева на митинге.Эдвард ЧЕСНОКОВ

И тут, сразу же всплыла неприятная, тревожная деталь - в Республике Саха на самом деле есть две половины населения. Одна - якуты, другая - русские. Их примерно поровну - по 400 тысяч. Есть еще и смешанные браки, детей от них называют «сахалярами». В первой половине 2000-х, кто-то пытался протаскивать в Якутии идеи «Великого Турана», упирая на то, что якуты - потомки тюрков. Первых мигрантов из тюркоязычных стран (Киргизии и Узбекистана) в Якутии откровенно привечали. С турками сильно дружили. Сразу же начались перекосы в национальной политике, которые, привычно касались языка, распределения бюджетных мест в ВУЗах между якутами и русскими, выдачей денег на культурные проекты...

Я ездил в те времена в Якутию и писал обо всех этих нацперекосах. Волну национализма тогда сбили, но специально обученные люди оттуда еще много лет писали на меня заявления в прокуратуру: мол, я разжег межнациональную рознь, написав правду о происходившем. Обратите внимание, они, эти люди, обязательно придут в комментарии и к этой заметке и продолжат свою раздольную, как река Лена, и не стареющую, как местные алмазы, песню об унижениях якутов по национальному признаку.

И я отчего-то боюсь, что борьба с мигрантами c Кавказа и Средней Азии - всего лишь хороший предлог, чтобы потом, почувствовав силу, начать «разгружать республику от лишних», по мнению националистов. Угадайте - что это за люди, и кого последние 30 лет везде гонят и выпроваживают?

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