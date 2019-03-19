Мать Алдонина рассказала, что дочь Юлии Началовой будет жить не с отцом

Смерть еще совсем молодой певицы повергла в шок ее родных, близких и поклонников. Невозможно было предсказать, что Юлия Началова не вернется из больницы домой. Артистка умерла в возрасте 38 лет. У Юлии была подагра и она привыкла испытывать боль и бороться с ней. Роковой оказалась рана — Началова надела неудобную, но красивую обувь на выступление и натерла палец. Чтобы унять боль, заливала рану лидокаином.

Когда Юлия упала в обморок, ее отвезли в больницу, где и стало известно, что у нее заражение крови. Спустя 8 дней после госпитализации у певицы не выдержало сердце.

У Юлии Началовой осталась дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным. Вере Алдониной до последнего не говорили, о том, что происходит. О смерти матери 12-летний ребенок узнал от отца. Евгений рассказал дочери об этом в аэропорту, когда Вера вернулась в Москву из Лондона.

Вера Алдонина – дочь Юлии Началовой.Фото: EAST NEWS

С кем останется девочка? На этот вопрос «КП» ответила мать Евгения Алдонина (ее супруг Валерий Алдонин погиб 13 лет назад в автокатастрофе).

- Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой [по матери], - сказала Елена Алдонина. - Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо.

- Могли вы ожидать, что такое случится?

- Боже сохрани! Нет, конечно! Никто не ожидает смерти в 38 лет. Мы встречались и всегда было все хорошо. Это было стечение обстоятельств.

Напомним, Юлия Началова дважды была замужем. Первую свадьбу сыграла с бывшим солистом группы «Премьер-министр» Дмитрием Ланским. Через 3 года они развелись. Вторым мужем певицы в 2006 году стал знаменитый футболист Евгений Алдонин. Через несколько месяцев после свадьбы родилась их дочь Вера, ей 12 лет. В 2011 они приняли решение развестись. В 2014 году Евгений Алдонин снова женился, в 2016-м супруга Ольга родила ему сына Артема.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

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