2019-03-19T19:01:12+03:00
Политика

Путин обсудил будущее России с ее "Лидерами"

Президент принял в Кремле победителей национального конкурса управленцев
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России". Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России". Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Ну в общем, и до конкурса у меня все было хорошо, - начала свой рассказ одна из победительниц конкурса "Лидеры России".

- Теперь думаете, зачем связались? - подхватил Путин.

Президент второй год подряд принимает в Кремле победителей всероссийского конкурса управленцев. И в этот раз он вновь подробно поговорил с каждым из них.

- Я прочитал справки про каждого из вас, - отмахнулся он на попытку одного из участников рассказать о своем жизненном пути.

Было видно, что президент очень искренне заинтересовался сидевшими с ним за столом.

- Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс – 227 тысяч, 300 финалистов, - похвалил он организаторов. - Все финалисты получат по миллиону рублей, а победители, 104 человека, получат кроме денежного вознаграждения еще и наставников.

Путин расспрашивал участников об их предыдущей карьере - а у всех она было очень успешной, среди победителей были и начальник УВД из Тюмени, и директор департамента министерства по делам Северного Кавказа, и главный онколог Татарстана. И у каждого интересовался - где он себя видит в будущем, явно строя какие-то планы. При этом президент пытался что-то почерпнуть и для себя.

- Как вы думаете, насколько железнодорожная часть Крымского моста будет эффективной и что надо сделать для повышения ее эффективности? - спросил он участника, работающего в министерстве транспорта Крыма.

Общаясь с замдиректора дирекции транспортного развития Санкт-Петербурга, президент обсудил строительство Восточного скоростного диаметра.

- Очень важный проект, мы пообсуждаем его еще с руководством Ленинградской области, поговорим на этот счет и с исполняющим обязанности губернатора Петербурга, - пообещал Путин. На этой же встрече президент фактически анонсировал громкое назначение - замглавы минэнерго Алексея Текслера на пост и.о. губернатора Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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