2019-03-19T19:05:15+03:00
Звезды

«Что же мне, прилечь на Троекуровском?»: Дана Борисова высказалась о проклятии «Последнего героя»

Телеведущая также объяснила, почему дважды вызывала неотложку [видео]
Петр СИМОНОВ
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Дана Борисова.Дана Борисова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Трагические совпадения, а может, закономерности всегда вызывают интерес и ужас. Совсем недавно известие о том, что после череды смертей коллег скончалась еще одна актриса из сериала «Глухарь», заставило леденеть от страха других актеров и рассуждать о том, действительно ли занятые в проекте артисты прокляты.

danaborisova_officialdanaborisova_official
R.I.P Юлечка ,девочка наша ,как же страшно Не верю что это случилось #скорбим #любим #бесконечнопомним это шок ,как жалко
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После смерти Юлии Началовой в 38 лет, заговорили о другом телепроекте, участники которого умирают молодыми. Совсем молодым от острой сердечной недостаточности умер Кирилл Толмацкий, ему было всего 35 лет.

juzeppejostkojuzeppejostko
Спасибо всем кто вчера пришёл послушать новые треки, надеюсь вам понравилось
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Жанна Фриске, умершая от рака в 40 лет, тоже была участницей «Последнего героя», а Сергей Бодров, погибший в 30 лет, вел программу.

friske_nataliafriske_natalia
Девочка моя моя родная сестренка... говорят время лечит...
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Дана Борисова, тоже была участницей «Последнего героя». 42-летняя телеведущая узнала о том, что кто-то назвал ее следующей жертвой. И решила высказаться на этот счет.

danaborisova_officialdanaborisova_official
Доброго дня и хорошего настроения,мои дорогие
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- К вопросу о «проклятии Последнего героя». На Ютьюбе выложили какую то ерунду, что я буду, мол, следующая. Хотите знать, я считаю, что давно обманула свою судьбу. Учитывая образ жизни и ошибки, которые были в недавнем прошлом, должна была уйти раньше их всех. Но я вовремя остановилась и перепоручила себя Высшей силе, и я верю, что Он милосерден и не оставит меня. Бог любит наркоманов и это не шутка. А по поводу вчерашних танцев с Аллой Довлатовой, я и так настолько переживаю, что дважды вызывала неотложку за эти дни. Что же мне, взять и прилечь вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском? Думаю, ещё успею, - написала Дана в своей соцсети.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от сердечной недостаточности, ей было 38 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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