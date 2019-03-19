«Что же мне, прилечь на Троекуровском?»: Дана Борисова высказалась о проклятии «Последнего героя»
Трагические совпадения, а может, закономерности всегда вызывают интерес и ужас. Совсем недавно известие о том, что после череды смертей коллег скончалась еще одна актриса из сериала «Глухарь», заставило леденеть от страха других актеров и рассуждать о том, действительно ли занятые в проекте артисты прокляты.
После смерти Юлии Началовой в 38 лет, заговорили о другом телепроекте, участники которого умирают молодыми. Совсем молодым от острой сердечной недостаточности умер Кирилл Толмацкий, ему было всего 35 лет.
Жанна Фриске, умершая от рака в 40 лет, тоже была участницей «Последнего героя», а Сергей Бодров, погибший в 30 лет, вел программу.
Дана Борисова, тоже была участницей «Последнего героя». 42-летняя телеведущая узнала о том, что кто-то назвал ее следующей жертвой. И решила высказаться на этот счет.
- К вопросу о «проклятии Последнего героя». На Ютьюбе выложили какую то ерунду, что я буду, мол, следующая. Хотите знать, я считаю, что давно обманула свою судьбу. Учитывая образ жизни и ошибки, которые были в недавнем прошлом, должна была уйти раньше их всех. Но я вовремя остановилась и перепоручила себя Высшей силе, и я верю, что Он милосерден и не оставит меня. Бог любит наркоманов и это не шутка. А по поводу вчерашних танцев с Аллой Довлатовой, я и так настолько переживаю, что дважды вызывала неотложку за эти дни. Что же мне, взять и прилечь вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском? Думаю, ещё успею, - написала Дана в своей соцсети.
Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта от сердечной недостаточности, ей было 38 лет.
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