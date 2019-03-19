Нурсултан Назарбаев: У нас с Россией и «Комсомолкой» - дружба

С Нурсултаном Абишевичем - за четверть века работы в «Комсомолки» - мне доводилось встречаться раз 20. Чаще всего, конечно, не лично - а во время освещения визитов Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина и Владимира Путина в Казахстан.

Было несколько эпизодов, которые запомнятся надолго.

...Начало марта 2002-го. Горнолыжный курорт «Чимбулак», что недалеко от города Алма-Аты. Именно там лидеры государств СНГ проводили свой неформальный саммит.

А в свободное время - те, кто умел «летать» на горных лыжах, с большим удовольствием это делали. (Кстати, тогда и мне довелось покататься с Владимиром Путиным на горных лыжах. См. «Скорость Путина - 75 километров в час», 5 марта 2002 года.)

А почему я вспомнил об этом... Потому что и Назарбаев тогда носился - как угорелый, и ни в чем не уступал нашему президенту.

Помнится, тогда я спросил главы Казахстана - о чем они так оживленно говорили с Путиным, когда с помощью канатно-буксировочной дороги возносились на верхотуру - к отметке 3 000 (три тысячи) метров? «Ты не поверишь, - рассказал мне Нурсултан Абишевич, - а обсуждали мы проблемы нашего Содружества и спорили о том, как укрепить Таможенный союз...»

А самой памятной, конечно же, была поездка в Астану, где мне удалось поговорить с Назарбаевым и опубликовать с ним интервью в «Комсомолке».

(См. «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: У нас с Россией договор о вечной дружбе», 5.07.2008 г.)

Та встреча началась с забавного эпизода. То ли я переволновался, то ли перекурил (а в то время еще дружил с сигаретой)... И у меня вдруг начался такой страшный кашель. И тут Назарбаев и говорит: «А, может, мы сразу с чая начнем? Видите - у Гамова из «Комсомолки» в горле пересохло». (А первоначально чай планировали подать уже после разговора...)

...Все мои коллеги, которые также участвовали в разговоре, называли Назарбаева «господин президент». А вот я (родился же по соседству, в Оренбуржье) обращался к нему - только как к Нурсултану Абишевичу.

Он отнесся к этому также по-свойски: «У нас с «Комсомолкой» - дружба».

Вот еще несколько назарбаевских изречений той поры, которые остались в моем интервью...

1. - ...На постсоветском пространстве самые близкие государства - это Россия и Казахстан. Я не хочу никого обидеть - это объективная необходимость... При такой нашей общей границе - ее протяженность 7,5 тысячи километров. При такой торговле, когда 25 процентов товарооборота у Казахстана - с Россией. При таких экономических связях, которые приносят нашим странам миллионные выгоды. И то, что мы подписали с Россией договор о вечной дружбе, союзничестве, обращенный в XXI век (это уникальный документ), является абсолютно естественным.

2. - С Путиным работать очень удобно, он человек слова. Это не так уж часто встречается у политиков....

3. - У нас живут люди 130 наций и народностей, действуют 46 религиозных конфессий. Я убежден в том, что полиэтничество не является недостатком для государства. Все без исключения граждане Казахстана равны - независимо от того, какой они национальности, на каком языке разговаривают и какую религию исповедуют. У нас и в Конституции это записано.

Чтобы никого не ущемлять, мы все общаемся на русском языке. Казахский язык - государственный, русский язык - официальный, который применяется наравне с государственным.

4. - После того, как Казахстан стал суверенным государством, я не заставлял наших военных еще раз присягать - они однажды уже давали присягу...

5. - В разных казахстанских школах ведется преподавание на 18 языках, национальные театры работают на 7 языках, средства массовой информации, в том числе телевидение, радио, - на 8 языках. И таких шагов много сделано...

Повторяю - этот разговор у нас состоялся в июле 2008-го.

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