Чемпионат мира по фигурному катанию 2019: пары, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 20 марта 2019

В среду, 20 марта, в японском городе Сайтама пройдет первый старт на чемпионате мира по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут представительного катания. Пары представят первый прокат.

Россию в этом старте представят три дуэта. Это - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Наталья Забияко/Александр Энберт и главная пара - Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Главные же фавориты - это французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Стартует короткая программа в 4:30 по московскому времени. В Японии тогда будет на 6 часов больше - 10:30 утра. Время выхода на лед Бойковой и Козловского - 7:00 по московскому времени. Они завершат предпоследнюю разминку. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед в 7:21 по московскому времени. Наталья Забияко и Александр Энберт - последними в 7:34 по московскому времени. А перед ними - французы в 7:27.

Прямая онлайн-трансляция Чемпионата мира по фигурному катанию 2019 пары

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет на "Супер Арене". Как выступят наши пары, расскажем в прямой трансляции, начиная с 06:30 по московскому времени на сайте kp.ru.