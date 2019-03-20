Еще одна сестричка Кардашьян снялась обнаженной

Сестры Кардашьян как никто другой знают: лучший способ продвинуть новый бизнес-проект – это собственное тело. Желательно обнаженное. Больше остальных сестричек в этом преуспела Ким, но и остальные не отстают. Теперь «тяжелую артиллерию» решила применить самая старшая из сестер Кардашьян – 39-летняя Кортни. Фигуристая брюнетка снялась обнаженной в ванне – и вызвала горячую реакцию поклонников.

Голым телом Кортни продвигает свой новый проект Poosh – с виду совершенно безобидный и социальный. Кортни снялась обнаженной в ванне, продемонстрировав проглядывающую сквозь пену грудь и крутое бедро. Под снимком представительница клана Кардашьян призвала любить себя сильнее, чем когда бы то ни было.

- Люби себя так же сильно, как ты любишь их! – написала Кортни, имея в виду мужчин.

kourtneykardash Love yourself as deeply as you love them.

Подписчики ее Инстаграма немедленно заметили следы фотошопа на фотографии, о чем не преминули упомянуть в комментариях. «Кортни, и это называется любить себя? Отфотошопить свою фигуру, чтобы она смотрелась стройнее, чем на самом деле?». Многие припомнили пластические операции, так любимые сестрами Кардашьян – именно скальпель хирурга помог им добиться идеальных фигур и обеспечил баснословные заработки в Инстаграме.

Месяц назад Кортни впервые поделилась на своей страничке фотографией в голом виде: брюнетка снялась полностью обнаженной, с чашечкой кофе в руках. Снимок также анонсировал новую компанию Кардашьян Poosh. Поклонники подозревают, что за всем этим бодипозитивом, который пропагандирует Кортни, скрывается реклама услуг салонов красоты или продажи биодобавок. По словам экспертов, компания Poosh будет работать по аналогии с проектом голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая уже несколько лет делает сайт полезных советов для красоты и здоровья, на самом деле продающий различные товары, витамины и БАДы.

kourtneykardash C O M I N G. S O O N. @poosh

В свои 39 лет Кортни – мама троих детей, так что для многодетной мамочки она выглядит отпадно даже без фотошопа. Бывший гражданский муж Кортни – бизнесмен Скотт Дисик. Пара жила вместе с 2006 по 2015 год, а затем рассталась. Сейчас Кортни встречается с боксером Юнесом Бенджимом.

Как и все ее сестры, Кортни зарабатывает, снимаясь в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Кроме того, брюнетку кормят посты в Инстаграме. Одно рекламное объявление в соцсетях на ее страничке стоит 150-200 тысяч долларов. В Инстаграме у нее 75 миллионов подписчиков.

Впрочем, заработки Кортни можно назвать самыми скромными из всех сестер Кардашьян. Лидер в этом семействе - младшенькая, 21-летняя Кайли Дженнер. Недавно Журнал Forbes назвал ее самым молодым миллиардером в истории: состояние модели и звезды Инстаграма достигло 1 млрд долларов. Таким образом, Кайли побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Основатель Фейсбука сделал свой первый миллиард, когда ему было 22 года.

kourtneykardash А так Кортни и ее сестра Ким выглядят без фотошопа и макияжа.

Кайли Дженнер – младшая сестра Ким Кардашьян, дочь бывшей модели Крис Дженнер и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, впоследствии сменившего пол и взявшего имя Кейтлин Дженнер. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку косметики Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли.В Инстаграме у нее 129 миллионов подписчиков! Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов.