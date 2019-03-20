Классики шутят: на премии BraVo Хелен Миррен призналась, что мечтала стать балериной, а Траволта вывел в «Большой» свою семью

Говорят, классические мероприятия - тоска смертная. Ребята, это вы не были на второй международной премии BraVo в области классической музыки, которая вручалась в этот вторник в Большом театре. Программа мероприятия была проста: Елена Север и Игорь Верник ведут вечер, на сцену поднимаются люди, которые продвигают вперёд культуру (вручать и получать), звучит классическая музыка или показывают балетные номера. Вишенки на торте - спецгости церемонии Хелен Миррен и Джон Траволта, которые заняли почётные места в партере.

Балерина Светлана Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но на сцене в тот вечер царило настоящее веселье, пронизанное русским духом. Обладательница Пулитцеровской премии Ду Юн поднялась получать награду в номинации «Лучшее классическое исполнение в современном исполнении» в пышной розовой шубе (такой нет даже у Филиппа!) и загадочным макияжем. Она призналась, что ее чемодан потеряли и она несколько дней жила без вещей, но это все ерунда по сравнению с тем, как замечательно она проводит время в нашей стране. А под конец призвала заботиться о 66 миллионах беженцев.

Обладательница Пулитцеровской премии Ду ЮнФото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящий бенефис устроил знаменитый итальянский тенор Витторио Григоло, который пытался говорить по русски, шутил и весь искрился, купаясь в аплодисментах. «Ты самая прекрасная в мире» из его уст в адрес солистки Большого театра Венеры Гимадиевой прозвучало очень темпераментно - практически так же, как и исполнение им арии из оперы «Тоска». Бас Ха Джан Тян (он получил премию в номинации «Лучший мужеской вокал») признался, что является огромным фанатом России, и всю жизнь мечтал тут побывать, и в день своего приезда отпраздновал с супругой 28-летие совместной жизни на Красной площади. И признался, что в юности зачитывался Достоевским, и даже вернул в библиотеку книгу российского классика с двумя вырванными страницами. Что так потрясло Джан Тяна, что он решил изуродовать томик, он так и не рассказал. А победитель в номинации «Дирижёр года», японец Митиёси Иноуэ устроил на сцене настоящий спектакль - и балетные па показывал, и о своей любви к Шостаковичу рассказывал так, что аж мы позавидовали такой любви к нашим. И причём очевидно, что иностранцев никто не просил восхвалять нашу страну - все исключительно по личному желанию.

Артист балета Сергей Полунин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авангардным выглядел и номер Сергея Полунина, который станцевал свой знаменитый танец из клипа Hoizer в одном трико, наконец лично показав всем свою патриотическую татуировку - портрет нашего президента на груди.

Сергей Полунин на сцене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хелен Миррен, поднявшись на сцену, рассказала, что она мечтала стать балериной, читала книги про Анну Павлову: "Я могла часами смотреть на фотографии Галины Улановой и Майи Плисецкой, будучи зачарованная их красотой. И первый фильм, который я видела - он как раз был о балете. Но в итоге открыла себе другой путь на сцену". Актриса призналась, что за день до церемонии исполнила мечту всех женщин на свете - станцевать с Джоном Траволтой на сцене Большого Театра (это было во время экскурсии).

Актриса Хелен Миррен.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А звезда «Криминального чтива» рассказал, что попросился сам вручить музыкальную награду на два дня раньше - он очень любит саундтреки к фильмам, поэтому и решил, что стоит это сделать в день классической музыки. Награда досталась группе «Земляне» за песню «Одиночество» к фильму «Пилигрим». Из зала за Траволтой наблюдали дочь Элла и две сестры актера - Эллен и Маргарет. К слову, Хелен Миррен тоже привезла с собой сестёр, которые, пока актриса работала, восхищались красотами исторической сцены Большого.

Джон Траволта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как часто бывает, в какой-то момент все внимание на себя перетянула Ксения Собчак. Все дело, конечно, было в ее спутнике, театральном режиссёре Константине Богомолове - фотографы с ног сбились, чтобы заснять парочку в партере. Даже Траволта обернулся посмотреть - что же происходит? Все дело в том, что появление на премии BraVo стало первым «официальным» светским выходом пары. Напомним, что совсем недавно Ксения и ее супруг, Максим Виторган, объявили о расставании. До этого где-то полгода в свете шушукались о том, что у Собчак роман с Константином, но доказательств ни у кого не было - лишь слухи. Но вот Виторган побил Богомолова у злосчастной «Кофемании», и о неверности Ксении заговорили с утроенной силой. Слухи, как мы уже знаем, оказались правдой. Поэтому теперь Собчак может спокойно выходить в свет с новым возлюбленным. Или же наоборот: в этот вечер Богомолов поднимался на сцену, чтобы получить награду за постановку "Триумф Времени и Бесчувствия".