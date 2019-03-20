Первые матчи отборочного турнира Евро-2020: Сборная России отправляется в дорогу за путевкой на чемпионат

После домашнего чемпионата мира страна поверила в свою команду, увидела, что та может сражаться с топ-сборными и добиваться результатов. 2019 год должен дать ответ на вопрос: был ли домашний чемпионат мира просто всплеском или у нас действительно есть национальная команда, которой можно гордиться? Первые проверки уже 21 марта в Брюсселе и 24 марта в Астане.

Кто наши соперники

Сборная Бельгии. Первая команда мира, если верить рейтингу ФИФА. Россия, между прочим, в нем только 50-я. Теперь несколько фактов, чтобы окончательно понять, насколько сильны бельгийцы. «Красные дьяволы» на прошлогоднем чемпионате мира взяли «бронзу», а в домашних стенах не проигрывали 15 матчей подряд. Стоимость игроков этой команды одна из самых высоких в мире - более 700 млн евро (у сборной России - 214 млн), в красно-золотых футболках играют Эден Азар, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа и еще полдюжины звезд мирового уровня. Уже до начала отбора Евро-2020 бельгийцы считаются одними из основных его фаворитов: букмекеры оценивают выше лишь шансы Франции, Германии и Испании. Теперь понятно, почему перед битвой в Брюсселе 21 марта команда Черчесова считается аутсайдером?

Сборная Шотландии. На Евро-2020 выходят по две лучшие команды из группы. По всем предстартовым раскладам за вторую путевку сборная России будет сражаться как раз с шотландцами. На первый взгляд ничего страшного. Кто там у них из крутых? Энди Робертсон, Скотт Мактоминей, Райан Кристи... Если вы не большой фанат британского футбола и английской Премьер-лиги, то редко слышали эти фамилии. Но эти парни молоды, играют за хорошие клубы и готовы показать мастерство в сборной. Если на матч с ними выйти не как на последний бой, можно получить неприятную сенсацию.

Сборная Кипра. В официальных матчах мы с киприотами играли более чем 20 лет назад - один раз разгромили, во второй все закончилось ничьей. За это время футбол на Кипре здорово рванул вперед, а вот про Россию такого не скажешь. Кажется, что многое будут решать матчи именно с такими соперниками - кто меньше очков с ними потеряет: Бельгия? Шотландия? Мы?

Сборная Казахстана. Россия не очень любит играть с командами из стран бывшего СССР. Есть в таких матчах дополнительный подтекст: соседи хотят показать себя, чтобы вызвать интерес российских клубов. Казахстан не особо блистал в футболе на уровне сборных. Но одна ничья с Россией была уже добыта в 2015 году.

Сборная Сан-Марино. Последняя команда ФИФА. И этим все сказано.

Черчесов, Акинфеев, Дзюба и другие российские спортсмены стали для нас героями минувшего чемпионата мира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черчесов ищет усиление

Сборная России на чемпионате мира приучила верить в себя. Мы были в шаге от полуфинала, всего в одном пенальти от него. Значит, способна национальная команда на большие победы! И здорово, что после ЧМ-2018 у нас есть костяк - Дзюба, Зобнин, Фернандес, Кузяев, Черышев, Головин... Но все равно тренерский штаб ищет новые имена. Их в команде нынешнего созыва хватает.

1. Вячеслав Караваев, защитник голландского «Витесса», который сейчас тренирует Леонид Слуцкий. Его позвали на сбор познакомиться, место в команде ему не гарантировано. Караваев - воспитанник ЦСКА. Но там кислород ему на позиции правого защитника перекрыл Марио Фернандес, и поехал россиянин покорять Европу. «Дукла», «Яблонец», «Спарта» (Прага)... Вот теперь Голландия. Но в свои 23 года Вячеслав намерен еще пробиться в топ-чемпионат.

2. Ильзат Ахметов. Его звезда взошла в «Рубине». Там же едва не закатилась. Ахметов отказался переподписывать контракт, и его в наказание отправили на работу в отдел кадров. Все закончилось для игрока хорошо, его перетащили в ЦСКА, и в свой 21 год полузащитник считается самым многообещающим талантом России, которым интересуются лондонский «Арсенал» и итальянская «Рома».

3. Максим Беляев, защитник тульского «Арсенала», за которым давно следил Черчесов. У нашей сборной после ухода на пенсию Игнашевича проблемы с центральными защитниками. Возможно, Беляев - тот, кто поможет их решить.

4. Федор Чалов. Тут все ясно. Федор - лучший бомбардир чемпионата России, за ЦСКА он забивает и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Игнорировать такого бомбардира Черчесову было уже невозможно.

Посмотрим, сумеют ли наши футболисты противостоять таким звездам, как Эден Азар (сборная Бельгии), который считается одним из лучших игроков в мире.Фото: Александр ГЛУЗ

СПИСОК

От Валенсии до Грозного

География сборной России значительно расширилась. В ней есть игроки, выступающие и в Валенсии, и в Стамбуле, и в Монако, и в Грозном.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак», Москва), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА, Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив», Москва), Алексей Ионов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит», Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив», Москва), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

ПОБОЛЕЕМ

Хозяева - вся Европа

Евро-2020 - необычный турнир. У него не будет страны-хозяйки, вернее, их будет очень много, в том числе и Россия. Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 городах континента, и Санкт-Петербург - в их числе. Северная столица России примет три матча группы В (другие три из этого квартета пройдут в Копенгагене) и один четвертьфинал. Причем организаторы в УЕФА обещают: «матки» групп при жеребьевке финальной части поместят в «свои» города. То есть если мы выиграем отборочную группу, у нас будут высоки шансы попасть в группу В, чтобы болельщики сборной России не скитались по Европе, а шли на стадион в Санкт-Петербурге.

Отборочный турнир Евро-2020. Календарь сборной России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Черчесов: Чувствую себя не тренером, а менеджером

- Мой помощник Мирослав Ромащенко еще летал и в Чехию. Смотреть на лучшего бомбардира их чемпионата Комличенко. Но в расширившейся географии нет проблемы: что в Краснодар лететь два часа, что в Чехию. Кто как себя проявляет, на того и смотрим. Важно другое. К чемпионату мира мы готовились два года, а теперь мы должны добиваться результата здесь и сейчас. За эти два с половиной года я по большому счету два раза чувствовал себя тренером - на Кубке конфедераций и на чемпионате мира. Когда у тебя команда 50 - 60 дней, то ты с ней постоянно работаешь. Сейчас больше чувствую себя менеджером, нежели тренером. Потому что за два дня сложно подготовить команду.

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