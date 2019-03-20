Принц-сиротка

В 2014 году Крым и правда напоминал сироту в чужой семье. Украинские политики говорили прямым текстом: «Зачем нам развивать Крым, если он все равно уйдет в Россию?» Стоило отъехать вглубь полуострова, и слова обретали реальность: все, что должно в приличной стране поддерживаться в порядке на государственные деньги, все было развалено или заброшено. Начиная с разобранных на кирпич домов культуры и библиотек и заканчивая дорогами и мостами.

Пять лет назад Крым шокировал своей провинциальностью. Отсутствием сервиса - в том виде, как его понимали россияне, уже избалованные Египтом и Турцией. Крымчане, в свою очередь, были уверены, что их новообретенные сограждане ничего слаще морковки не видали. И их можно стричь и доить невозбранно.

Оказалось, что воспитанием сиротки в украинской семье никто толком не занимался. Была почти полная свобода за свои деньги. Над эллингом (помещением для хранения катеров) сверху надстраивали три этажа - получалась мини-гостиница. Электричество и вода - врезками, канализация - в море. Сами-то крымчане в море не купаются. Тяжело было объяснять, что, если турист на второй день отдыха эвакуируется домой с кишечным гриппом, это чистый убыток. И на следующий год турист сам не приедет и друзьям отсоветует.

Дмитрий Стешин.

Курятники-самострои пришлось сносить. Налоги платить с курортного бизнеса. Оказалось, что хоть Россия и помогает Крыму, но хотя бы какую-то малую толику денег полуостров должен вносить сам.

Не всем это понравилось, конечно.

Но умные люди сообразили сразу. Мой друг детства, строящий в Крыму купольные конструкции, так сравнил украинский и российский периоды:

- При Украине была полная свобода. Можно было делать все что угодно, если не забывать заносить. Но были и проблемы: взяточники не выполняли своих обязательств и хотели еще и еще денег. В суд с этим не пойдешь. Сейчас все стало жестко зарегулированным, при этом понятны правила игры, они прописаны законом. Второй вариант, где порядок, мне нравится больше.

Возможно, это самое важное обобщение.

Да, Крым обошелся России дорого: полуостров был обременен почти четвертью века тотальной бесхозяйственности и беспризорности - невоспитанный, грязный, никому, кроме Родины-матери, не нужный принц-сирота. Взамен Россия получила еще 2,5 миллиона абсолютно лояльных сограждан, еще одну линию побережья теплого моря и важнейшую стратегическую и геополитическую точку. А вот последнее не имеет стоимости в золоте и денежных знаках.