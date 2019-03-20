Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли с мировым рекордом короткую программу на чемпионате мира в Японии

В среду, 20 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в Японии прошли первые старты. На лед вышли первыми фигуристы в парном катании. Россию в этом виде программы представляли сразу три дуэта. Один из которых был в числе фаворитов старта - это Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они в этом сезоне уступили на первом важном старте первое место французской паре Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Но на турнир в Японию приехали со всей серьезностью.

Морган и Сипре выступали перед ними и во время их проката произошла настоящая катастрофа. У них "вылезли" ошибки и плюс партнерша допустила падение. Итог от судей был суров - 68,67 балла и седьмое место. Даже дебютанты сборной России на этом ЧМ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали выше именитых французов в итоговом протоколе - 69,99 балла.

Грозные французы идут только седьмыми после короткой программы на ЧМ-2019.Фото: REUTERS

А вот Евгения Тарасова и Владимир Морозов на свой прокат вышли чисто. Они катались перед французами и, видимо, просто деморализовали их своим отменным выступлением - мировой рекорд с суммой в 81,21 балла. Они уверенно идут первыми.

Следом за россиянами - китайцы. Сразу два дуэта. Это - пока что вторые Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24), а следом - их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51). До выступления Тарасовой и Морозова именно Суй Вэньцзин и Хань Цун установили новый мировой рекорд своим выступлением.

После выступлений Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями от проката. Перед завтрашней произвольной программой они - фавориты турнира.

- Мы откатали программу так, как делали все на тренировках под присмотром Нины Мозер, - говорит Владимир Морозов. - И сейчас мы работаем в одной группе с Натальей Забияко и Александром Энбертом и это мотивирует еще больше нас.

Партнерша Морозова сказала, что они еще больше тренировались перед чемпионатом мира, дабы не допустить ошибок:

- На европейском первенстве мы допускали одни и те же ошибки в короткой и произвольной программах. Пришлось больше тренироваться, чтобы такого больше не происходило. Мы намерены здесь на чемпионате мира сделать все на максимуме, - приводит слова Морозовой пресс-служба ISU.

Морозов поблагодарил за поддержку и позитивно, в целом, оценил чемпионат мира в Японии:

- Сегодняшним прокатом мы довольны, сделали все на максимуме и четвертом уровне сложности. Тепло приветстовали японские болельщики, мы видели японские фланги. Рады такой встрече и хочется сказать спасибо всем, кто пришел, смотрел и болел за нас сегодня.

Пары представят свою произвольную программу завтра, 21 марта. Начало выступлений - с 4:30 по московскому времени. Уже прошла жеребьевка и стал известен стартовый порядок выхода на лед всех фигуристов.

Так, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выйдут на лед в 7:19 по московскому времени, Наталья Забияко и Александр Энберт - в 7:43, а следом за ними - Тарасова и Морозов в 7:51. Последними на льду появятся китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

По итогам произвольной программы будут разыграны первые медали чемпионата мира по фигурному катанию 2019.