На арктическом форуме обсудят сотрудничество в Баренцевом регионе

Одной из центральных сессий трека деловой программы «Прибрежные территории» Международного арктического форума станет «TalkingBarents: перспективы и форматы сотрудничества». В рамках сессии участники – представители стран Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – обсудят приоритеты трансграничного сотрудничества и перспективные проекты, которые могут быть реализованы совместными усилиями в интересах Севера.

С момента основания более чем четверть века назад Совет показал себя как одна из наиболее эффективных организаций сотрудничества в регионе. СБЕР действует в интересах его устойчивого развития, взаимодействия в области экономики, науки и техники, инфраструктуры, туризма, а также реализации проектов, направленных на улучшение положения коренного населения Севера. Участники проектов, реализуемых на территории региона, совместно решают стратегические задачи. В результате совместных усилий странам удалось создать на Севере Европы стабильную зону доверия и открытого диалога.

Одной из ключевых тем сессии станет обсуждение проекта «Транспорт и логистика Баренцева региона», посвященного развитию транспортной системы и повышению эффективности ее использования, а также обеспечение защиты окружающей среды в рамках создания «зеленых коридоров».

Модератором панельной дискуссии выступит глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг. Среди выступающих: губернатор Лен Вестерботтена Королевства Швеция Магдалена Андерссон, глава Областного совета Кайнуу Финляндской Республики Пентти Малинен, а также Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. К дискуссии присоединится глава Норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордап, Норвегия готовится стать преемницей Швеции и возглавить СБЕР в этом году.

«Многостороннее сотрудничество в Баренцевом регионе в условиях непростой международной обстановки остается важным каналом диалога с североевропейскими партнерами, позволяющим обсуждать общие для стран вопросы в деловом и конструктивном ключе. В этом смысле СБЕР является успешным примером взаимодействия, демонстрирующим стойкий иммунитет к колебаниям политической конъюнктуры», – отметил Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Поддержание сотрудничества и открытого диалога по вопросам развития Севера является одной из важнейших стратегических задач. Арктика в целом, и Баренцев регион в частности, попадают в поле интересов многих стран, и успехов в их развитии можно достичь только при условии слаженного взаимодействия между партнерами, поэтому для нас крайне важно развивать международные отношения в этом регионе. Уверен, что площадка Международного арктического форума станет еще одним эффективным каналом для обмена опытом и выработки совместных практических решений. Россия, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы сохранить стабильные добрососедские отношения и атмосферу взаимовыгодного сотрудничества в этом регионе», – прокомментировал важность темы советник президента РФ Антон Кобяков.

VМеждународный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 апреля. В основе деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие», объединенные под одной ключевой темой «Арктика. Океан возможностей».

Официальный сайт мероприятия:forumarctica.ru