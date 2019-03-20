В формате отдельного мероприятия деловой программы V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» пройдет II Форум арктических муниципалитетов. Среди участников – главы федеральных министерств и ведомств, руководители сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны и главы компаний. В рамках форума предполагается проработать актуальные вопросы социально-общественного развития арктических территорий и выстроить вертикальную систему взаимодействия по оперативным рабочим вопросам. Инициатором мероприятия выступила ассоциация «Арктические муниципалитеты» при поддержке администрации губернатора Архангельской области.

«Налаживание диалога между муниципальным, региональным и федеральным уровнями власти – важнейшая задача, решение которой заложит фундамент прорывного развития российской Арктики, – сообщил советник президента России Антон Кобяков. – Управленцы на местах должны чувствовать себя в одном ряду с руководителями арктических направлений всех уровней руководства страны, четко понимать наши общие задачи и важность развития социально-общественных направлений. Ведь именно это обеспечит повышение уровня жизни людей в Арктике».

Участники мероприятия обсудят проблематику развития сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны в соответствии с национальной государственной и региональной стратегическими программами, повышения качества жизни населения, меры поддержки, обмена лучшими практиками, участия жителей региона в инфраструктурных проектах. Малое и среднее предпринимательство, медицинское обеспечение, образование и кадры для Арктики, потребности и инициативы населения российской Арктики – ряд дополнительных вопросов IIФорума арктических муниципалитетов. Также будет проведена целенаправленная работа по развитию федеративных отношений и совершенствованию системы местного самоуправления.

В рамках деловой программы Международного арктического форума в 2017 году был проведен IФорум арктических муниципалитетов, основанный Правительством Архангельской области.

«В рамках прошедшего арктического форума мы организовали пробное мероприятие для общения руководителей арктических муниципалитетов с представителями кабинета министров РФ, глав ведущих российских и международных компаний, – сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – И эффект был выдающимся. Они ощутили себя важнейшей частью государственной программы «Сбалансированная региональная политика», ориентированной на обеспечение условий, позволяющих каждому

региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики своих территорий. А также оценили важность продвижения геополитически приоритетных территорий».

Представитель губернатора Архангельской области Лев Левит сообщил, что в программе II Форума арктических муниципалитетов запланировано выступление заместителя Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, который посвятит участников в базовые подходы нового стратегического плана развития регионов российской Арктики, Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с выступлением о государственной политике в области экологии и природных ресурсов региона, генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева, который расскажет главам арктических муниципалитетов о планах развития Северного морского пути и прибрежной инфраструктуры Арктики.

Ассоциация «Арктические муниципалитеты»: aamun.ru

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля 2019 г.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru