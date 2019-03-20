На Ялтинский международный экономический форум приедут делегаты из 100 стран

19 марта в Москве прошло заседание Программного комитета V Ялтинского международного экономического форума. Итогом этой встречи стало утверждение архитектуры и программы юбилейного ЯМЭФ.

В этом году на форум в Крым приедут делегаты из 100 стран и 60 регионов России. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров. Всего на конференции ожидается около 3 тысяч гостей. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была равна 2200.

Он также напомнил, что статусом почетного гостя наделены сразу 2 международные делегации Сирии и Франции, а также 2 региональные - Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

В этом году международная повестка значительно расширена - на форуме пройдет в два раза больше международных мероприятий. Одной из основных станет гранд-секция «Россия - Африка: эволюция отношений». В обсуждении вопросов примут участие делегаты из 30 стран африканского региона. «Подобные диалоги пройдут и с представителями из Китая, стран Арабского мира, Латинской Америки», - пояснил Андрей Назаров.

«Мы намерены обсуждать двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, а также развитие торговли между двумя странами, консолидировать и углублять сотрудничество в политической и экономической сферах. Мы ожидаем, что мероприятие будет продуктивное и принесёт реальные договоренности. Наша делегация будет представлена на высоком уровне», - отметил Чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве Майк Николас Санго.

Ялтинский международный экономический форум – площадка, на которой ежегодно обсуждаются самые актуальные проблемы, касающиеся не только региона, но и всего мира. В этом году главной темой дискуссии стало влияние антироссийских санкций на отечественную экономику и экономику других стран. «Поймем, насколько наши европейские партнеры и другие страны на себе испытывают проблемы, когда, казалось бы, санкции направлены против России, но естественно, они отражаются на экономике других государств. Хотим этому посвятить Ялтинскую конференцию в этом году», - заявил Андрей Назаров. В этом году в обсуждении примут участие компании и граждане, которые попали в секционные списки.

Важность и необходимость диалога о снятии санкций отмечали все участники заседания. «Санкции — это неверный путь к поиску решения, они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их необходимо срочно прекратить», - призвал Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер.

Он также посетовал, что публикации в немецких СМИ о Крыме не соответствуют реальной ситуации в регионе и назвал их фейковыми: «В ситуации с санкциями необходимо учитывать международное право, но также нельзя забывать о волеизъявлении крымчан».

Кстати, этой теме на форуме будет уделено особое внимание. Одна из панельных сессий так и называется «Есть ли будущее у современной журналистики в эпоху социальных меди и fakenews?». Другое пленарное заседание, организованное МИА «Россия сегодня», называется «Мир после правды: всемирная сеть без свободы слова». Свое участие в этом обсуждении уже подтвердила Мария Захарова.

Проблемы внутренних конфликтов современной журналистики будут обсуждать на секции «Достоверность vs Хайп: как сберечь аудиторию, сохраняя качество информации». Это обсуждение совместно инициировали Издательский дом «Комсомольская правда» и агентство ТАСС.

V Ялтинский международный экономический форум пройдет с 17 по 20 апреля 2019 года.