Патриарх встревожен кризисом семейных ценностей у некоторых священников

Кризис семейных ценностей, как выяснилось, присущ не только мирянам. В среду на заседании Высшего церковного совета Патриарх Кирилл рассказал о появлении подобных проблем и в жизни ряда священников. Речь о тех, кто не принял монашеский обет, и имеет семьи.

- Кризис семейных ценностей, который поразил современное общество, коснулся и жизни духовенства... Совершенно очевидно, что существуют кризисные отношения в некоторых семьях духовенства. Я как правящий архиерей города Москвы получаю соответствующую информацию. Это не тревожная пока информация, но если сравнить с тем, что было 10-20 лет тому назад, то, конечно, мы видим некоторую динамику, которая является отрицательной с точки зрения сохранения священнических семей, - признал предстоятель Русской православной церкви.

Призывая семинарии готовить учащихся в том числе и к семейной жизни, Святейший рекомендует архиереям со вниманием относиться и к этой стороне жизни своего духовенства.

- Архиерей не должен вмешиваться в жизнь священнослужителя, но он должен быть добрым отцом, советчиком, который должен прийти на помощь, когда жизнь семейная подвергается испытанию. К сожалению, не всегда так бывает, и, имея контакт с духовенством, архиереи не всегда знают, что происходит в семьях священнослужителей, - заключил Патриарх.

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