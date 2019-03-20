Алина Загитова лидирует после короткой программы на Чемпионате мира в Японии

В японской Сайтаме завершили короткую программу одиночницы, по итогам которой лидирует наша Алина Загитова.

Алина набрала 82, 08 балла, что более чем на 5 баллов превосходит результат ближайшей соперницы Каори Сакамото. На третьем месте расположилась еще одна ученица Этери Тутберидзе - представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Наша Евгения Медведева уступила Элизабет всего полтора балла и пока занимает четвертое место с результатом 74, 23 балла. (Программу под музыку Джакомо Пуччини "Тоска" Медведева откатала чисто, но судьи сняли два с половиной балла, причем, пока не очень понятно, за что).

Еще одна россиянка, чемпионка Европы Софья Самодурова девятая с результатом 70, 42 балла. Пока существующий расклад не позволяет Самодуровой бороться с Загитовой, хотя на чемпионате Европы воспитанница Мишина одержала победу над воспитанницей Тутберидзе.

Произвольная программа у женщин состоится 22 марта и помимо ближайших конкуренток, основной проблемой нашей Загитовой остается японка Рика Кихира. Пока японка только на седьмом месте с результатом 70,90 баллов, но все мы помним ее блестящую произвольную, за которую Кихире накидывают мешок баллов и владение четвертными прыжками.

Возникает интересная ситуация и с Элизабет Турсынбаевой. Казахстанская спортсменка, так же, как и Загитова - воспитанница Тутберидзе, но, в отличие от Загитовой, Турсынбаева владеет четвертными прыжками. Будет ли она их показывать на произвольной - вопрос, который, однако, может все изменить.

Каори Сакамото пока идет на втором местеФото: REUTERS

Кстати, в инстаграме фигуристки Елизаветы Туктамышевой уже появился расклад победителей. Первое место - Загитова, второе - Кихира, третье - Сакамото и Турсынбаева.

Напомним, по несправедливым причинам фигуристка Елизавета Туктамышева только запасная на этих соревнованиях, но времени зря не теряет и запилила в Инстаграме конкурс, кто правильно угадает тройку чемпионов.

Как мы помним, вангования от Туктамышевой очень результативны, так, например, Лиза предсказала победу Самодуровой на чемпионате Европы. (Незадолго до начала выступлений, она сказала, что победит русская девочка, которой нет 19 лет и чья фамилия оканчивается на -ова).

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