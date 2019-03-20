2019-03-20T16:21:20+03:00
Общество

Авиаэксперты: Безбагажные тарифы Аэрофлота позволят получить премиум-услуги за меньшие деньги

Билеты Аэрофлота по безбагажному тарифу можно приобрести со 2 апреля 2019 года
Антон БАЛУЕВ
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Многие авиаэксперты уверены, что «безбагажные» билеты будут существенно дешевле.

-На некоторых рейсах снижение цены вполне возможно до 30%. Почему бы и нет? Цена же варьируется в зависимости от времени и дня вылета. Если посмотреть на тарифы компаний, у которых доплата за провоз багажа составляет в среднем 1,5 тысячи рублей за один чемодан, то, я думаю, по безбагажному тарифу билет будет дешевле стандартного примерно на такую сумму. При этом надо учитывать, что у Аэрофлота нормы ручной клади - немаленькие: в салон можно взять небольшой чемодан, портплед, портфель. Для короткой командировки - более чем достаточно. Пассажиры получают от компании премиум-класса сервис по более дешевому тарифу, - прокомментировал новость главный редактор интернет-портала avia.ru Роман Гусаров.

Повышенный спрос на безбагажные тарифы есть на многих среднемагистральных маршрутах «Аэрофлота» и его компании «Россия». Многие пассажиры летают налегке, а оплачивают полную стоимость билета. Поэтому «Аэрофлот» решил устранить это недоразумение, оставив при этом и тарифы с включенной в них стоимостью перевозки багажа.

На каких направлениях будут безбагажные тарифы?

«Россия»

Среднемагистральные направления.

«Аэрофлот»

Аэропорты Германии: Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден.

Аэропорты Италии: Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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