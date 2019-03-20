Вышел долгожданный трейлер третьего сезона "Очень странных дел"
Стриминговый сервис Netflix выложил в Сеть первый официальный трейлер третьего сезона ретро-хоррора "Очень странные дела". В нем видно, как заметно повзрослевшие герои предыдущих серий сталкиваются с новым, еще более ужасным монстром.
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Действие новой главы будет происходить уже в 1985 году. Создателям приходится двигать время вперед в том числе и из-за главных героев - дети слишком быстро и заметно растут, так что делать промежуток между событиями меньше года было бы странно.
Мэтта Даффера так это прокомментировал: "Мы не можем остаться в 1984 году и не можем вот так просто взять и перенестись на 10 лет назад или вперед. Дети взрослеют очень определенно. Когда будет демонстрироваться 3-й сезон, им будет плюс один год, и это будет заметно. Вы знаете, мне даже нравится это. Аудитория взрослеет вместе с нашими героями. Зрители увидят, как дети достигают совершеннолетия. Это круто!"
Премьера нового сезона сериала назначена 4 июля. "Лето может поменять все" - так звучит слоган будущей главы.
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ИСТОЧНИК KP.RU