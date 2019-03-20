Игорь Петренко впервые показал младших детей

Гостей океанариума встречали ростовые куклы Зайца и Волка из «Ну, погоди!». Мультфильм в этом году отмечает свой 50-летний юбилей, и на третьем этаже комплекса проходит выставка эскизов и можно посмотреть видеоролики о том, как Анатолий Папанов и Клара Румянова озвучивали своих персонажей. В рамках фестиваля прошли показы интерактивного и кукольного спектаклей, а также мастер-класс по созданию анимационного фильма.

Антон и Виктория Макарские.

Фестиваль посетили Игорь Петренко и Кристина Бродская, Антон и Виктория Макарские, певица Светлана Светикова, актриса Янина Мелехова, музыкальный продюсер Евгений Орлов с женой Верой, дочки фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина Елизавета и Мишель.

Светлана Светикова с сыном.

Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698307" frameborder="0"></iframe> Мастер-класс по созданию мультфильма.

Напомним: от бывшей жены актрисы Екатерины Климовой у артиста растут два сына.

А от нынешней супруги актрисы Кристины Бродской — дочери.

— Петренко с двумя старшими дочками аквариум делал (ему подарили потом его), пока младшая, ей еще 2-х месяцев нет, спала в коляске рядышком, — рассказали «КП» гости премьеры.