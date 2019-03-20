Игорь Петренко впервые показал младших детей
Гостей океанариума встречали ростовые куклы Зайца и Волка из «Ну, погоди!». Мультфильм в этом году отмечает свой 50-летний юбилей, и на третьем этаже комплекса проходит выставка эскизов и можно посмотреть видеоролики о том, как Анатолий Папанов и Клара Румянова озвучивали своих персонажей. В рамках фестиваля прошли показы интерактивного и кукольного спектаклей, а также мастер-класс по созданию анимационного фильма.
Антон и Виктория Макарские.
Фестиваль посетили Игорь Петренко и Кристина Бродская, Антон и Виктория Макарские, певица Светлана Светикова, актриса Янина Мелехова, музыкальный продюсер Евгений Орлов с женой Верой, дочки фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина Елизавета и Мишель.
Светлана Светикова с сыном.
Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.
Мастер-класс по созданию мультфильма.
Напомним: от бывшей жены актрисы Екатерины Климовой у артиста растут два сына.
А от нынешней супруги актрисы Кристины Бродской — дочери.
— Петренко с двумя старшими дочками аквариум делал (ему подарили потом его), пока младшая, ей еще 2-х месяцев нет, спала в коляске рядышком, — рассказали «КП» гости премьеры.
Мастер-класс по аквариумистике.
ИСТОЧНИК KP.RU