2019-03-20T17:14:49+03:00
Звезды

Игорь Петренко впервые показал младших детей

В «Москвариуме» на ВДНХ открылся фестиваль «Союзмультфильма» [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.
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Гостей океанариума встречали ростовые куклы Зайца и Волка из «Ну, погоди!». Мультфильм в этом году отмечает свой 50-летний юбилей, и на третьем этаже комплекса проходит выставка эскизов и можно посмотреть видеоролики о том, как Анатолий Папанов и Клара Румянова озвучивали своих персонажей. В рамках фестиваля прошли показы интерактивного и кукольного спектаклей, а также мастер-класс по созданию анимационного фильма.

Антон и Виктория Макарские.

Антон и Виктория Макарские.

Фестиваль посетили Игорь Петренко и Кристина Бродская, Антон и Виктория Макарские, певица Светлана Светикова, актриса Янина Мелехова, музыкальный продюсер Евгений Орлов с женой Верой, дочки фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина Елизавета и Мишель.

Светлана Светикова с сыном.

Светлана Светикова с сыном.

Актёр Игорь Петренко впервые показал своих младших детей от нового брака.

Мастер-класс по созданию мультфильма.

Напомним: от бывшей жены актрисы Екатерины Климовой у артиста растут два сына.

А от нынешней супруги актрисы Кристины Бродской — дочери.

— Петренко с двумя старшими дочками аквариум делал (ему подарили потом его), пока младшая, ей еще 2-х месяцев нет, спала в коляске рядышком, — рассказали «КП» гости премьеры.

Мастер-класс по аквариумистике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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