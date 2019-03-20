Ирина Шейк топлес обнимает полуголую Анну Вьялицыну

Супермодель Ирина Шейк смело поздравила подругу и коллегу по цеху Анну Вьялицыну с 33-летием. Полуобнаженные манекенщицы обнимаются, а из одежды на них лишь перчатки и юбки.

"С днем рождения, моя любовь", - гласит подпись под откровенной фотографией, которую в своем блоге разместила Ирина Шейк. В 33 года супермодель по-прежнему выглядит обворожительно.

Она без стеснения демонстрирует соблазнительную фигуру как во время фотосессий, так и модных показов. В кадре возлюбленная Брэдли Купера стоит спиной к камере и обнимает Анну, которая демонстрирует роскошный бюст.

irinashayk От Шейк и Вьялицыной невозможно отвести глаз

Подписчики по достоинству оценили пикантную фотографию подруг. "Мощная фотка", "Прекрасны", "Какие вы красивые", "Прекрасные женщины", "Две русские красотки. Смело", "Какие горячие девушки", "Словно живые иконы", "Какая эстетика. Глаза радуются", - льют елей поклонники.

Ирина и Анна давно дружат. Соотечественницы познакомились в США на показах бельевого бренда Victoria’s Secret. Манекенщицы не раз попалали в список самых сексуальных моделей мира.

Шейк поддерживает форму, занимаясь четыре-пять раз в неделю со личным тренером. "И не потому, что мне нужно оставаться худой, а просто чтобы отлично себя чувствовать. С таким режимом в еде себя можно не ограничивать. Обожаю традиционные русские блюда. Например, без пельменей жить не могу", - признавалась в одном из интервью девушка.

А вот Анна не из тех, кому идеальное тело досталось от природы. "Бывают девушки, которые могут есть сколько угодно и не поправляться. Но я не из их числа...", - посетовала модель. В спортзале она проводит несколько дней в неделю.