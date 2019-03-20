"С деньгами было очень туго": Началова еле сводила концы с концами

Появились новые подробности жизни Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Внешне всем казалось, что певица была благополучна и ни в чем не нуждалась. Но это далеко не так.

21 марта пройдет прощание с Юлией Началовой. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище на 17-м участке. Свой последний приют певица обретет рядом с могилой основателя НТВ Игоря Малашенко.

Семье выделили бесплатное место для захоронения. По некоторым данным, коммерческая стоимость участка на этом кладбище - более миллиона рублей. Такие деньги семья певицы собрать не могла. В последние годы она жила очень скромно.

julianachalova Юля Началова отчаянно нуждалась в деньгах

"Для них это неподъемная сумма... Ее семья реально живет очень скромно. Юля ведь длительное время была невостребована. Я точно знаю, с деньгами там было очень туго. Какие-то атрибуты роскоши у Юли сохранились с тех времен, когда она жила в браке", - рассказал врач Василий Шуров, лечивший Юлию.

По его словам, в последние годы у певицы с наличностью всегда было тяжело. Она даже стала зарабатывать деньги на рекламе в соцсетях: "Доходило до смешного - Юле приходилось рекламировать всякую ерунду. По бартеру сотрудничала и с салонами красоты".

julianachalova У певицы с наличностью всегда была беда

Пресс-секретарь звезды Анна Исаева работала на артистку бесплатно. "Юля ничего ей не платила. Скажу больше: в нашей клинике Началова тоже лечилась бесплатно. С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал - ей не с чего платить", - цитирует врача сайт МК.RU.

Рассказал Шуров и о женихе Началовой. Ей приписывают отношения с судьей из Нижнего Новгорода Вячеславом Кудрей. "Имя этого человека я услышал только после смерти Юлии. Полгода назад я ничего о нем не знал", - заверил врач.

julianachalova Какие-то атрибуты роскоши у Юли сохранились с тех времен, когда она жила в браке

Более того, когда Началова поступила к нему в клинику в тяжелом состоянии - с воспалением, болями и распухшими ногами - никакой жених ее не навещал. "Приходили только родители. Отец постоянно сидел. Никаких возлюбленных рядом не было", - заключил специалист.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы стала острая сердечная недостаточность. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь звезды, но организм артистки не выдержал.

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