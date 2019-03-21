Около половины россиян хотят уйти на пенсию на 15-20 лет раньше

Россияне думают о том, чтобы оставить работу на 15 или 20 лет раньше официального пенсионного возраста, при этом в основном, не откладывая ничего на обеспечение себе безбедной старости. Такие выводы следуют из исследования о пенсионных планах россиян разных возрастов, который был проведен инвестиционным сервисом Yammi, созданным сервисом Яндекс.Деньгами и финансовой группой FinEx. В онлайн-анкетировании приняли участие более 10 000 пользователей Yammi старше 18 лет.

Напомним, что недавние изменения в законодательство установили новый возраст выхода на пенсию: мужчины - 65 лет, а женщины - 60 лет. Большая часть опрошенных не готова ждать этого возраста и 21% хотели бы оставить работу после 50 лет, почти столько же хотят уйти на пенсию после 45 лет (18%). А каждый десятый респондент сообщил, что желает оставить работу до наступления 35-летия. Однако есть и те, кто готов ждать предложенного реформой возраста, их оказалось 17% опрошенных.

Когда россияне хотели бы выйти на пенсию Графика: исследование Yammi

О вопросе об обеспечении своей старости некоторые из опрошенных вообще не задумывались, таких оказалось 26%. Что касается тех, кто составил какой-то план, то 43% респондентов полагают, что безбедную старость им обеспечит недвижимость или же деньги от их депозитов. На инвестиции рассчитывают только 18%, столько же - на государственную пенсию.

Есть те, кто начал серьезно задумываться о своей пенсионной жизни и уже начали копить деньги. Таких половина опрошенных. Они чаще всего оставляют в запасе по 3-5 тыс. в месяц. Однако есть и те, кто откладывает в месяц более 21 тыс. рублей, таких 13%.

Сколько россияне откладывают на пенсию Графика: исследование Yammi

Что касается дохода после выхода на пенсию, большинство опрошенных полагают, что он будет меньше по сравнению с текущим заработком (39%). Меньше респондентов полагают, что смогут сохранить свой уровень дохода (38,5%) и некоторые рассчитывают на его рост (22,5%).

Сколько россияне хотят получать на пенсии Графика: исследование Yammi

По словам исполнительного директора FinEx Владимира Крейнделя, «идея личной ответственности за будущее пока не очень понятна россиянам». «Многие из них мечтают о жизни без пятидневки, но при этом не понимают, как воплотить свою мечту в жизнь — и не предпринимают для этого эффективных шагов. Такая растерянность перед лицом будущего может быть вызвана недостаточной финансовой грамотностью и непониманием того, что инвестировать в создание пенсионного капитала нужно начинать уже сегодня», – сказал он.

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