Евгения Медведева: Когда вернусь в отель, то буду спать до начала тренировки. Завтра - выходной

Двукратная чемпионка мира наконец-то сделала чистый прокат в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2019. Евгения Медведева в начале сезона после смены тренера раз за разом проваливала турниры, в которых выступала. Но затем последовала победа в финале Кубка России, которая дала путевку на чемпионат мира. И первый в сезоне отличный прокат без ошибок позволил Жене занять пока что промежуточное четвертое место.

- Честно говоря, не совсем довольна комбинацией своих прыжков. Я должна была сделать все блестяще, так, как это делала на тренировках. Но я начала практиковать прыжки с поднятой рукой только лишь две недели назад. Что касается других элементов, то здесь все хорошо. Особенно - двойной аксель, - говорит Женя.

После проката в короткой программе чемпионата мира по фигурному катанию 2019 Евгения Медведева проанализировала эти выступления вместе со своими тренерами - Брайаном Орсером и Трейси Уилсон.

- Мы проверили после выступления с тренерами Брайаном Орсером и Трейси Уилсон и это было действительно хорошо. Что касается баллов, то здесь все нормально. Это лучше, чем во время прокатов на этапах Гран-При. Я надеюсь, что у меня будут еще лучше оценки в произвольной программе.

Медведева позитивно отозвалась о фанатах, которые тепло приветствовали ее на трибунах дворца спорта "Супер Арена" в Сайтаме.

- Что касается поддержки с трибун, то я чувствовала себя здесь как дома. Я слышала очень много голосов, и даже немало русских. Обычно мне не нравится, когда мне кричат, когда я занимаю стартовую позу перед началом программы, но на сейчас же все это мне показалось забавным.

Одна из лучших фигуристок современности планирует, что после выступлений 20 марта она вернется в отель и будет отдыхать столько, сколько нужно - вплоть до начала тренировки:

- Завтра у меня будет маленький выходной, соревнования начинаются поздно послезавтра. Поэтому у меня много свободного времени расслабиться и дать своему телу отдых. Когда я вернусь сегодня в отель, то приведу себя в порядок и буду спать вплоть до завтрашней тренировки.

Произвольная программа у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 пройдет 22 марта. В лидерах после первого выступления - Алина Загитова.