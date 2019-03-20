Алина Загитова: "Когда я выступаю в Японии, то всегда счастлива"

16-летняя россиянка Алина Загитова после короткой программы захватила первое место в турнире фигуристок. Она более пяти баллов выигрывает у Каори Сакамото, которая идет второй. После завершения первого выступления на турнире Загитова поделилась впечатлениями от прокатов.

- Я вполне удовлетворена своей короткой программой сегодня. Японская публика всегда очень гостеприимна, поэтому когда выступаю здесь, то всегда счастлива. Что касается произвольной программы, то хочу доказать себе, что могу хорошо кататься. Не скажу, что короткая программа у меня всегда получается очень хорошо, в этом сезоне бывали недокруты. Но тут я каталась в удовольствие. Не терпела, что до последнего нужно держаться из последних сил, а само все шло. И японская публика очень помогала.

О ТРЕНИРОВКАХ С ЭЛИЗАБЕТ ТУРСЫНБАЕВОЙ

- Ну, в фигурном катании всегда есть какие-то соревнования и конечно же, в нашей группе это тоже имеется. Но все это - здоровая конкуренция.

Алина Загитова в объятиях тренера Этери Тутберидзе после идеального проката на ЧМ-2019.Фото: REUTERS

ПРО ВЫСТУПЛЕНИЕ В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ

- В течение нынешнего сезона у меня было много ошибок во время выступлений и это заставляло меня каждый раз все больше нервничать. Но мои тренеры помогли мне, за что большое спасибо, что остаются со мной и терпят меня, даже когда дела идут плохо. Они помогли мне подготовиться психологически к чемпионату мира, чтобы я смогла вновь показать свой лучший результат в сезоне. На самом деле, я на удивление быстро забываю о своих плохих или хороших выступлениях, и, по крайние мере, я думаю, что каждый следующий сезон всегда начинается с нуля, вот что я думаю. Также во время тренировок я всегда работаю с моими тренерами над элементами, которые я делаю слабо и это помогает мне подготовиться к следующим соревнованиям. Я обычно всегда спокойна на соревнованиях, а тот факт, что чемпионат мира проходит в Японии, дает мне сил.

ПРО ФАНАТОВ НА ТРИБУНАХ

- Я рада, что здесь выступаю. Я знаю, что сюда приехали российские болельщики, слышала их слова: «Давай». Это было здорово. Это взаимная любовь. В Японии любят фигурное катание, это видно, и когда фанаты ждут меня возле гостиницы, то я вижу, что у них дрожат руки и тогда прошу их просто успокоиться, когда спокойно раздаю автографы.

Для Алины Загитовой этот чемпионат мира - второе взрослое мировое первенство в карьере. Год назад она была пятой на мировом первенстве, которое прошло после Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Так что Алина еще ни разу не выигрывала золота на чемпионатах мира. Послезавтра, 22 марта, у девушек - короткая программа.