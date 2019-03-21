Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019 года

Совершенно неожиданно завершился первый прокат у спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2019. Ванесса Джеймс и Морган Сипре заняли только седьмое место. А наши Евгения Тарасова и Владимир Морозов бились лишь с двумя дуэтами из Китая. Итогом стало промежуточное первое место наших фигуристов перед произвольной программой. Как итог - Тарасова и Морозов будут выступать в сильнейшей разминке предпоследними.

Сборную России в парном катании представляют три дуэта и у каждого - свое время выхода на лед в этом турнире. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пока что шестые и они выйдут на лед под 15 стартовым номером в 7:19 по московскому времени. Наталья Забияко и Александр Энберт станут вторыми в сильнейшей разминке и представят свою программу в 7:43 по московскому врмени.

А вот Евгения Тарасова и Владимир Морозов появятся на льду Сайтамы в 7:51 и будут предпоследними. К 8:08 должны определиться первые медалисты ЧМ-2019. Верим в наших спортсменов в битве с двумя дуэтами из Китая.