2019-03-20T23:38:20+03:00
Спорт

Бельгия - Россия 21 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футбол, матч Россия - Бельгия 21 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная России начинает отборочный турнир ЧЕ-2020 с Бельгией.Сборная России начинает отборочный турнир ЧЕ-2020 с Бельгией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сборная России сыграет свой первый матч в календарном году. Команда России в Бельгии на стадионе имени короля Бодуэна будет биться против бронзового призера ЧМ-2018. Бельгийцы с Эденом Азаром и Тибо Куртуа прошлым летом стали третьими на мировом первенстве в России, выиграв бронзовые медали у Англии в Санкт-Петербурге. Теперь же - время игры с Россией в новом турнире. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Бельгия 21 марта 2019.

Статистика личных встреч Россия - Бельгия 21 марта 2019

Команды играли между собой 5 раз. Трижды побеждали бельгийцы, два раза была ничья. Последняя встреча двух команд - в товарищеской игре за год до ЧМ-2018, накануне Кубка Конфедераций 2017. Бельгия и Россия сыграли вничью 3:3 в Сочи. А до этого они играли на групповом этапе ЧМ-2014 и бельгийцы тогда выиграли 1:0.

Прогнозы на матч Россия - Бельгия 21 марта 2019

Бельгия - фаворит матча против команды России.

Трансляция матча Россия - Бельгия 21 марта 2019

Трансляция матча Россия - Бельгия 21 марта 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 22:45 по московскому времени.

Бельгия - Россия 21 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019 года
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, произвольная программа 21 марта 2019
«Паша не расист. Расисты те, кто увидел в его словах про Ари такой подтекст»: Генеральный директор бывшего клуба Погребняка вступился за футболиста
После интервью Павла Погребняка «КП», где футболист «Урала» высказался, что ему смешно, когда темнокожие иностранцы играют за сборную, его обвинили в расизме
Ирина Слуцкая: Чемпионат мира я буду смотреть с дочерью-фигуристкой
В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне открытия «КП» поговорила с одной из самых титулованных фигуристок России двухкратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы Ириной Слуцкой
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019: пары, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 20 марта 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, короткая программа 20 марта 2019
Новости 24
В Москве столкнулись пять машин, погиб человек
В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»
Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость
Курс доллара упал ниже 64 рублей впервые с августа
Суд в Греции объявил перерыв до 28 марта по делу россиянина Винника
МВД возбудило уголовное дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Трамп: США планируют сохранить пошлины против Китая на длительный период
Выходец из Сенегала пытался поджечь автобус со школьниками в Италии
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову по УДО
Туск не исключил короткую отсрочку Brexit
В Литве потребовали запретить Григорию Лепсу въезд в страну
Волочкова рассказала о недостойном поведении Собчак
Медведев поддержал предложение РЖД по 50-процентной скидке на билеты для детей летом
В Пентагоне заявили, что США начинают терять преимущество в космосе
Ляшко сорвал заседание правительства Украины
В Германии подозревают спортсменов из восьми стран в применении допинга
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей неделе