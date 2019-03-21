Бельгия - Россия 21 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Сборная России сыграет свой первый матч в календарном году. Команда России в Бельгии на стадионе имени короля Бодуэна будет биться против бронзового призера ЧМ-2018. Бельгийцы с Эденом Азаром и Тибо Куртуа прошлым летом стали третьими на мировом первенстве в России, выиграв бронзовые медали у Англии в Санкт-Петербурге. Теперь же - время игры с Россией в новом турнире. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Бельгия 21 марта 2019.

Статистика личных встреч Россия - Бельгия 21 марта 2019

Команды играли между собой 5 раз. Трижды побеждали бельгийцы, два раза была ничья. Последняя встреча двух команд - в товарищеской игре за год до ЧМ-2018, накануне Кубка Конфедераций 2017. Бельгия и Россия сыграли вничью 3:3 в Сочи. А до этого они играли на групповом этапе ЧМ-2014 и бельгийцы тогда выиграли 1:0.

Прогнозы на матч Россия - Бельгия 21 марта 2019

Бельгия - фаворит матча против команды России.

Трансляция матча Россия - Бельгия 21 марта 2019

Трансляция матча Россия - Бельгия 21 марта 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 22:45 по московскому времени.