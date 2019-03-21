Хитрости, которые сделают незабываемыми самые простые блюда

Ничего страшного, если имя Венера Осепчук вам ничего не говорит. Автор этих строк тоже понятия не имела, кто это такая (пока книгу в руки не взяла). Рассказываю. Венера (@venera_os) – кулинарный блогер. Далеко не самый известный. У нее около 188 тысяч подписчиков, что по нынешним временам, когда у некоторых кулинаров и миллион фоловеров – можно сказать, скромно.

Но! Не в количестве подписчиков счастье. Зато какая книжка у нее классная получилась! А ведь блюда для своей «Семейной кухни» Венера выбрала самые простые. Проще некуда. Но даже самые опытные хозяйки найдут здесь советы дельные – и ценные.

Например, если оладушки в конце готовки запечь в духовке, на них появится хрустящая корочка, а внутри будет нежнейшая мякоть. Вы это знали? Я нет.

Книга «Семейная кухня. Готовим для любимых и с любимыми»

Хотите приготовить омлет с овощами, как в турецких отелях all inclusive? Ни в коем случае не добавляйте в него молоко! Только воду. Молоко свернется во время жарки, и омлет получится рыхлым, не будет держать форму.

Здесь же уникальный рецепт блинов. Вариантов, как их готовить, в интернете –миллион. Но это проверенный рецепт именно идеальных блинов. Каждый ингредиент до грамма вымерен.

Кроме простых блюд на каждый день, в книжке и кое-что экзотичное найдется. Запеченная квашеная капуста по-сербски (привет братьям-славянам). Буглама с рыбой и овощами. Куриные желудочки в пиве (надо попробовать сделать!). Шкмерули, он же цыпленок-тапака. Или вот марокканский тажин с тефтелями из баранины и яичницей-глазуньей в пряном томатном соусе (Kefta Tagine).

Звучит заковыристо, но готовится несложно. Даже ребенок приготовить сможет. У меня, кстати, сейчас как раз дочка азы кулинарного искусства постигает. Причем как раз в то время, когда мама на работе. Сюрпризы готовит. И я точно ей эту книжку подарю. Хотя бы потому, что в ней простым языком объяснено, как сварить манную кашу без комочков. Добавлять ли в котлеты яйца и какой творог лучше брать для запеканки.

Единственное условие: все эти блюда совершенно точно надо готовить с любовью и в хорошем настроении. Тогда и вы, и ваша семья будете счастливы. Недаром лозунг у Венеры Оспечук, он же эпиграф к книге: «В любой непонятной ситуации иди и готовь!»

Рецепты из книги

ОЛАДЬИ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

«Очень вкусные оладьи с пушистой мякотью и хрустящей корочкой, с кусочками сыра и ветчины, пикантность которым придаёт зелёный лук.

Подавать оладьи горячими со сметаной и нарезанным свежим зеленым луком. Отличный способ порадовать своих близких таким завтраком в выходной день, а ещё их можно подать на полдник. Достаточно 2–3 штуки, чтобы насытиться».

Оладьи с ветчиной и сыром по рецепту Венеры Осепчук

ЧТО НУЖНО

НА 10–12 шт.:

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Соль – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 220 мл

Сыр натертый (чеддер, гауда, любой полутвердый) – 150 г

Ветчина (или вареная колбаса) – 220 г

Лук зеленый – 30 г

Масло растительное – для жарки

Сметана, лук зеленый – для подачи

Как готовить:

1. Сыр натереть на крупной терке, ветчину нарезать мелкими кубиками, лук мелко нарезать.

2. В муку всыпать разрыхлитель, соль – перемешать.

3. В миске смешать вилкой яйцо и молоко.

4. В муку влить молоко с яйцом, размешать венчиком, чтобы не было комочков.

5. Всыпать туда сыр, ветчину и лук – все перемешать.

6. Сковороду нагреть, влить 2–3 ст. л. растительного масла, разогреть, выложить оладьи и жарить до румяной корочки с двух сторон. В каждую новую партию подливать масло, так как оладьи быстро впитывают его.

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ МОЕЙ МАМЫ

«Обожаю его! Этот пирог мне напоминает детство – в нашей семье всегда пекла мама, а теперь я по ее рецепту. Тесто у него получается вкусным, а начинка сочной».

ЧТО НУЖНО

Для теста:

Кефир (комнатной температуры) – 1/2 л

Масло сливочное – 100 г

Соль – 1/2 ч. л.

Сода пищевая – 1/2 ч. л.

Мука – 650–700 г

Для начинки:

Капуста – 1,5 кг

Лук репчатый (крупный) – 2 шт.

Морковь крупная – 1 шт.

Масло растительное – 100 мл

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Яйца – 2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Как готовить:

1. Начинка: нарубить капусту кубиками, репчатый лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке.

2. В сотейнике разогреть растительное масло, добавить репчатый лук, обжарить до золотистого цвета. К луку добавить капусту, морковь. Тушить до тех пор, пока капуста не станет мягкой, затем посолить, поперчить.

3. В молоко разбить два яйца, перемешать вилочкой, влить в казан к капусте, тушить ещё минут пять–семь. Начинка готова, дать ей немного остыть.

Пока тушится капуста, приготовьте тесто:

4. Кефир комнатной температуры налить в чашку, всыпать пищевую соду, перемешать, дать произойти реакции.

5. В большую чашку просеять муку, посолить, перемешать. В середине муки сделать лунку, влить туда кефир с содой, растопленное сливочное масло (комнатной температуры). Замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Затем завернуть тесто в пищевую плёнку и оставить, минут через двадцать ещё раз помесить руками.

6. У готового теста отделить 1/3 часть и убрать, это будет верх пирога.

7. Раскатать большую часть, положить на противень для запекания, сверху выложить начинку. Раскатать меньший кусок теста, положить поверх начинки и защемить края теста. Если хотите, чтобы корочка пирога была немного хрустящей, смажьте его молоком, если мягче – растопленным сливочным маслом, а можно ничем не смазывать. Выпекать пирог следует при 180 градусах в течение 50–60 минут до золотистой корочки.

8. Вынуть пирог из духовки, накрыть кухонной салфеткой и оставить так на 15–20 минут.