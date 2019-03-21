2019-03-21T18:42:51+03:00
Наука

Ракеты вместо самолетов: от Москвы до Пхукета за 30 минут.

Финансисты поверили Илону Маску, который обещает сократить время перелета из Лондона в Нью-Йорк до 29 минут
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Самолет - хорошо, а ракета лучше.Самолет - хорошо, а ракета лучше.
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Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG оценил перспективы так называемых ближних космических перелетов — например, из Лондона в Нью-Йорк и обратно. Решил, что такое отнюдь не фантастика. И предрек, что к 2030 году рынок подобных услуг составит 19,7 миллиардов долларов в год, - сообщает Daily Mail.

Перемещаться по Земле через космос предлагает Илон Маск (Elon Musk), имея в виду свою транспортную систему SpaceX Starship и возможность совершать мягкую посадку, используя ракетные двигатели.

Изначально космические корабли Маска предназначались для полетов к другим планетам. Но миллиардер подумал, а почему бы не летать на них и на гораздо меньшие расстояния, но с выходом в космическое пространство? В любом случае будет быстрее, чем на самолетах на традиционной для этого высоте в 10-11 тысяч метров над поверхностью.

Наверное, из Москвы до Сочи минут эдак за 10 "допрыгнуть" можно.

Наверное, из Москвы до Сочи минут эдак за 10 "допрыгнуть" можно.

На смену дальним перелетам придут эдакие прыжки. Самые продолжительные, на которые уходят почти сутки, а то и больше, если нет прямых рейсов, займут меньше часа.

Сейчас из Лондона до Нью- Йорка не меньше 7 часов на самолете. А на ракете — 29 минут. Из Москвы до Пхукета - примерно 8 часов на самолете, на ракете будет чуть больше получаса. Великолепно. Можно на выходные летать.

Если верить Маску, то стоимость билета останется прежней. По крайней мере не увеличится.

Аналитики UBS предрекают и развитие рынка космического туризма, оценивая его в 3 миллиарда долларов в год к 2030 году. То есть, считают быстрые перелеты на ракетах более перспективными в смысли прибыли.

Хоть на Марс, хоть до Пхукета.

Хоть на Марс, хоть до Пхукета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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