Ракеты вместо самолетов: от Москвы до Пхукета за 30 минут.

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG оценил перспективы так называемых ближних космических перелетов — например, из Лондона в Нью-Йорк и обратно. Решил, что такое отнюдь не фантастика. И предрек, что к 2030 году рынок подобных услуг составит 19,7 миллиардов долларов в год, - сообщает Daily Mail.

Перемещаться по Земле через космос предлагает Илон Маск (Elon Musk), имея в виду свою транспортную систему SpaceX Starship и возможность совершать мягкую посадку, используя ракетные двигатели.

Изначально космические корабли Маска предназначались для полетов к другим планетам. Но миллиардер подумал, а почему бы не летать на них и на гораздо меньшие расстояния, но с выходом в космическое пространство? В любом случае будет быстрее, чем на самолетах на традиционной для этого высоте в 10-11 тысяч метров над поверхностью.

Наверное, из Москвы до Сочи минут эдак за 10 "допрыгнуть" можно.

На смену дальним перелетам придут эдакие прыжки. Самые продолжительные, на которые уходят почти сутки, а то и больше, если нет прямых рейсов, займут меньше часа.

Сейчас из Лондона до Нью- Йорка не меньше 7 часов на самолете. А на ракете — 29 минут. Из Москвы до Пхукета - примерно 8 часов на самолете, на ракете будет чуть больше получаса. Великолепно. Можно на выходные летать.

Если верить Маску, то стоимость билета останется прежней. По крайней мере не увеличится.

Аналитики UBS предрекают и развитие рынка космического туризма, оценивая его в 3 миллиарда долларов в год к 2030 году. То есть, считают быстрые перелеты на ракетах более перспективными в смысли прибыли.