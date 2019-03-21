2019-03-21T11:59:03+03:00
Спорт

Фигуристам Тарасовой и Морозову мирового рекорда хватило только для серебра чемпионата мира

Сразу две наши пары выиграли медали на чемпионате мира 2019 в Сайтаме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лучшие фигуристы ЧМ-2019 в парном катании.Лучшие фигуристы ЧМ-2019 в парном катании.Фото: REUTERS
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В четверг, 21 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 были разыграны первые медали - награды нашли своих обладателей в соревнованиях пар. У нас - серебро и бронза. Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидировали после короткой программы, но в итоге стали лишь вторыми. Они установили новый мировой рекорд по сумме баллов. Наших фигуристов опередили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они побили мировой рекорд россиян. Бронза - у Натальи Забияко и Александра Энберта.

После завершения соревнований наши фигуристы поделились впечатлениями от выступлений на чемпионате мира.

ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА И ВЛАДИМИР МОРОЗОВ: "МЫ РАДЫ, ЧТО ОТКАТАЛИ ЧИСТО ОБЕ ПРОГРАММЫ"

Тарасова: Сегодня мы довольны нашей произвольной программой. Мы рады, что нам удалось откатать обе программы чисто. В произвольной программе у нас были небольшие ошибки, но это не было большой проблемой. Мы все еще рады стать вторыми и рады, что выполнили все элементы аккуратно. Мы хотели бы поблагодарить всех участников этого чемпионата мира, которые сделали возможным это событие. Это было отличное соревнование.

Морозов: Что касается произвольной программы, это был сложный турнир. Я хотел бы поздравить все пары, которые сегодня находятся на подиуме. Я хотел бы поблагодарить организационный комитет, который сделал возможным это событие. Нам очень понравилось кататься здесь, и мы довольны нашим выступлением сегодня.

ВИДЕЛИ ЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОВ

- Поскольку мы знаем, что делаем, мы оставались сосредоточенными на себе и наших программах, так же, как китайская пара. Мы просто идем кататься на коньках, мы не думаем о других соперниках или о том, как они катались, мы просто идем и катаемся, следуя в программе от одного элемента к другому, и эта стратегия сработала за нас сегодня.

НАТАЛЬЯ ЗАБИЯКО И АЛЕКСАНДР ЭНБЕРТ:

Забияко: Мы довольны нашим выступлением сегодня и этим чемпионатом мира. Мы были немного расстроены, что не смогли выступить на чемпионате Европы, даже немного рассердились, но это дало нам мотивацию. Мы начали работать усерднее, и это помогло нам сегодня. В общем, мы рады, что сделали все, что хотели. Хочется поблагодарить фанатов, которые смотрели и поддерживали нас. Мы чувствовали их поддержку.

СЛЕДИЛИ ЛИ ЗА ОЦЕНКАМИ КОНКУРЕНТОВ

- Нет, мы не видели оценок или места других пар.

СМОТРЕЛИ ЛИ НА ТЕХ, КТО КАТАЛСЯ ДО НИХ

Забияко: На самом деле мы закрыли уши и ничего не слышали. Мы просто сделали нашу работу. Мы сделали то, что нам нравится, и мы сделали это, как всегда.

Энберт: Я видел результаты, но неудивительно, что некоторые парные команды набрали высокие баллы, тем более что это чемпионат мира. Я знаю, что я готов к программе, и я знаю, что должен кататься чисто. Я вижу результаты или нет, для меня это не имеет значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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