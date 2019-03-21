2019-03-21T12:31:51+03:00
Спорт

Американская фигуристка на чемпионате мира умышленно ударила коньком соперницу на разминке

Мэрайя Бэлл подозреватся в том, что нанесла травму кореянке Ен Су Лим
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Бэлл идет на шестой позицииБэлл идет на шестой позицииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Скандал грянул на чемпионате мира по фигурному катанию 2019. Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в том, что умышленно нанесла травму своей сопернице - кореянке Ен Су Лим. По версии представителей корейской делегации, 22-летняя американка во время тренировочного проката перед короткой программой на ЧМ-2019 в японской Сайтаме умышленно ударила коньком по ноге 16-летнюю соперницу.

И теперь Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на поведение американской фигуристки. При этом, сами же корейцы заявили, что из имеющейся видеозаписи сложно говорить о том, что в действиях американки был злой умысел. Однако же Международный союз конькобежцев все равно начал расследование этого инцидента, пишет AFP.

Мэрайя Бэлл и Ен Су Лим занимаются вместе в группе у одного тренера - Рафаэля Арутюняна. И представители корейской фигуристки настаивают на том, что американка два месяца перед чемпионатом мира травила кореянку.

Стоит отметить, что даже несмотря на это происшествие и полученную травму, молодая кореянка в короткой программе заняла пятое место, набрав 72,91 балла. Для нее это - лучший результат в карьере. Бэлл идет на шестой позиции, проигрывая 1,65 балла. Первое же место пока у Алины Загитовой - 82,08 балла.

Произвольная программа у фигуристок пройдет завтра - 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию: мужчины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, короткая программа 21 марта 2019 года
Бельгия - Россия 21 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Бельгия 21 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Пары. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019 года
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, произвольная программа 21 марта 2019
«Паша не расист. Расисты те, кто увидел в его словах про Ари такой подтекст»: Генеральный директор бывшего клуба Погребняка вступился за футболиста
После интервью Павла Погребняка «КП», где футболист «Урала» высказался, что ему смешно, когда темнокожие иностранцы играют за сборную, его обвинили в расизме
Ирина Слуцкая: Чемпионат мира я буду смотреть с дочерью-фигуристкой
В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне открытия «КП» поговорила с одной из самых титулованных фигуристок России двухкратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы Ириной Слуцкой
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019: пары, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 20 марта 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, короткая программа 20 марта 2019
Новости 24