Американская фигуристка на чемпионате мира умышленно ударила коньком соперницу на разминке

Скандал грянул на чемпионате мира по фигурному катанию 2019. Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в том, что умышленно нанесла травму своей сопернице - кореянке Ен Су Лим. По версии представителей корейской делегации, 22-летняя американка во время тренировочного проката перед короткой программой на ЧМ-2019 в японской Сайтаме умышленно ударила коньком по ноге 16-летнюю соперницу.

И теперь Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на поведение американской фигуристки. При этом, сами же корейцы заявили, что из имеющейся видеозаписи сложно говорить о том, что в действиях американки был злой умысел. Однако же Международный союз конькобежцев все равно начал расследование этого инцидента, пишет AFP.

Мэрайя Бэлл и Ен Су Лим занимаются вместе в группе у одного тренера - Рафаэля Арутюняна. И представители корейской фигуристки настаивают на том, что американка два месяца перед чемпионатом мира травила кореянку.

Стоит отметить, что даже несмотря на это происшествие и полученную травму, молодая кореянка в короткой программе заняла пятое место, набрав 72,91 балла. Для нее это - лучший результат в карьере. Бэлл идет на шестой позиции, проигрывая 1,65 балла. Первое же место пока у Алины Загитовой - 82,08 балла.

Произвольная программа у фигуристок пройдет завтра - 22 марта.