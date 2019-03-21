Результаты опроса: россияне поделились мнением о новой антитабачной политике

По сообщению сайта Правительства РФ, в конце февраля Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой до 1 апреля подготовить решение правительства по единому государственному регулированию никотинсодержащей продукции.

При этом, Премьер-министр РФ отметил: «Электронные сигареты — тема для меня не такая очевидная, поскольку я не очень понимаю вообще процессы, которые здесь идут. Но, скажу прямо, я не вижу оснований не поддержать вашу точку зрения, потому что если это все-таки именно курение, то какая разница, в какой форме это происходит», — согласился глава правительства с сенатором Валерием Рязанским, поднявшим такую проблему. Кроме того, 12 марта Минздрав РФ объявил о том, что новая антитабачная концепция подготовлена и находится на рассмотрении Правительства, одним из пунктов которой является «снижение распространенности потребления табака среди населения до 5 процентов и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции» к 2050 году.

В этой связи портал «Общественное здоровье» провел опрос о том, видят ли россияне различия между обычными сигаретами и инновационной никотинсодержащей продукцией (электронные сигареты, вейпы и т.д.), и о едином или раздельном государственном регулировании этого вопроса. За неделю с момента заявления Минздрава в опросе портала приняли участие в общей сложности более 1,5 тыс. человек (52% женщины, 48% мужчины, 97% опрошенных старше 24 лет, более 40% - жители Москвы и Санкт-Петербурга), и были получены следующие результаты.

На вопрос, есть ли разница, в какой форме происходит потребление табака (сигареты, сигары, трубки, кальяны, электронные сигареты, вейпы, нагревательный табак), более двух третей опрошенных придерживаются мнения о том, что потребление обычных сигарет и электронной продукции, вейпов отличается и, с точки зрения самого курящего (отличается 67,9%, не отличается – 28,4%, не определились 3,7%), и в отношении его окружения (отличается 72,4%, не отличается 19,6%, не определились 8%). На вопрос, должно ли от формы потребления табака зависеть его законодательное регулирование, положительно ответили 58,5% опрошенных, отрицательно 31,1%, не определились – 10,4%.

Кроме опроса через Портал, также был проведён экспресс-опрос читателей на странице Facebook «Общественное здоровье». По правилам социальной сети, были возможны только два варианта ответа, поэтому результаты не включают неопредилившихся: 81% (902 голоса) уверены, что форма потребления никотина важна, и разные формы по-разному влияют на здоровье, а 19% (211 голосов) полагают, что разницы в форме не существует, и все продукты одинаково вредны.

В рамках исследования респонденты могли аргументировать свою позицию. По мнению ряда опрошенных, в случае законодательного объединения всех форм никотинсодержащей продукции, возможны как позитивные, так и негативные последствия. Подавляющее большинство респондентов сходятся во мнении, что курение в любой форме вредно, но «сухой табачный закон» приведёт не только к тому, что хотят законодатели. К позитивным последствиям относят, в первую очередь, повышение эффективности антитабачного законодательства, снижение популярности вейпов и электронных сигарет у всех слоёв населения. Однако, большее число опрошенных отметили негативные последствия от данного объединения. Во – первых, законодательное уравнение обычных сигарет и электронных устройств с потенциально сниженным вредом, повысит долю потребления обычных сигарет по отношению к электронным. Это, в свою очередь, может увеличить уровень потребления никотина в абсолютных значениях, в том числе, среди молодёжи, и, как следствие, может вызвать рост онкологических заболеваний среди курящих в будущем. Во-вторых, приравнивание всех форм никотинсодержащей продукции спровоцирует рост цен на сигареты, стики, жидкости и на все формы никотинзаместительной терапии, включая антиникотиновые пластыри и лекарства. А рост цен, в свою очередь, подхлестнёт теневой рынок и может повлечь увеличение объёмов контрафактной продукции во всех этих категориях.

Замечания некоторых респондентов связаны не с пользой или вредом никотиновой продукции, а с культурой и индивидуальными особенностями их потребления. Ряд респондентов высказали идею, что электронные сигареты не могут приводить к пожарам, в отличие от обычных сигарет и, поэтому, их не следует запрещать. Однако, некоторые респонденты считают, что люди, использующие вейпы, раздражают окружающих клубами дыма и резкими запахами. И в целом, высказывается мнение, что состав жидкостей вейпов необходимо контролировать более чётко.

По мнению экспертов, влияние электронных сигарет и другой альтернативной продукции до конца не изучено и на это, возможно, потребуются ещё два-три года. Но в таких устройствах может быть заложен большой потенциал в контексте снижения рисков для всего населения – на пресс-конференции НСН, прошедшей во вторник, глава отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе пояснил, что «электронные сигареты и устройства нагревания табака концептуально отличаются от сигарет. Никто не говорит, что они безвредные. Но они гораздо менее вредные, чем сигареты».

Кроме того, глава программ общественного здоровья Международной конфедерации обществ потребителей Марина Чернова отметила, что «если будет доказана эффективность этих устройств в плане отказа от курения, то давайте их отправим их в аптеки. Чтобы люди покупали их в аптеках, а не свободно как сейчас».

В свою очередь, большинство экспертов считают, что антитабачное законодательство должно вестись с позиции «мягкой силы», чтобы не приводить к перегибам и злоупотреблением законом. Также говорится о курении в контексте общего уровня жизни населения. По мнению Николая Дронова, главы исполнительного комитета МОД «Движение против рака», члена Общественного совета при Минздраве России «Только рост благосостояния граждан, повышение их уровня жизни позволит на системном уровне бороться с вредными привычками наших соотечественников. Все рекомендации и регулирование должны иметь характер мягкой силы. У нас очень непростая ситуация в плане борьбы с бедностью, нужно использовать в том числе и экономические рычаги»