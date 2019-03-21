Пости в Инстаграме, салатики жуй

В последнее время все активнее стали говорить, что поэзия снова в тренде. Заявляют об этом как медийные персонажи, так и книгоиздатели, которым удалось поднять тиражи поэтических книг с трехсот экземпляров до десяти тысяч.

На интервью у Дудя популярный актер Саша Петров говорил:

- В какой-то момент поэзия стала не сильно модной. Но потом вернулась с рэпом... Искренние стихотворения стали набирать миллионные просмотры, и люди поняли, что это не постыдное занятие - писать стихи.

Год назад директор крупнейшего издательства «Эксмо» Евгений Капьев объявил, что везде в мире поэзия переживает ренессанс и поэтому издательство планирует взяться за поэтические книги и через год вывести поэзию в лидеры рынка. Издательству никто не поверил, но зря. Оказалось, что оно не обмануло. За год продажи поэзии выросли на двадцать процентов. Сборник «Живые поэты» продался неслыханным тиражом десять тысяч экземпляров. Как горячие пирожки расходится иностранная поэзия. В топе продаж - сборник канадского поэта Аттикуса (и издательство даже потратилось на приезд автора в Россию). Стихи Аттикуса пользуются успехом у канадских тинейджеров: их молодежь накалывает на тело в виде тату, а сам Аттикус примечателен тем, что ходит в маске, его лица никто не видел. (Кстати, издательство везет Аттикуса в Россию).

В общем, издатели бьют в барабаны и кричат: «вот видите, вот видите».

А что мы видим?

Как объяснить то, что последние лет десять большие, хорошие поэты издаются мизерно, на их выступления никто не ходит. Как объяснить закрытие толстого поэтического журнала "Арион"? Культуртреггеры говорят о том, что время поэзии закончилось вместе с литературной эпохой.

Но на фоне этого - сборники вроде "Живых поэтов" - расходятся огромными тиражами. (И это несмотря на то, что "Живые поэты" неудачно собраны, составитель воспользовался своим правом составителя и включил свои очень слабые стихи, да и книга дорогая - ее цена около пятисот рублей).

"Может быть, дело в том, что просто поэзию никто никогда не издавал по-человечески?" - последовал логичный вопрос в ФБ. И, возможно, автор вопроса прав. Дело не в том, что поэзия была непопулярной, а сейчас вдруг стала популярной. Просто мы имеем дело с особой маркетинговой политикой, согласно которой изменился подход к оформлению и позиционированию поэтических книг.

- Поэзию нельзя подавать как поэзию в чистом виде - а нужно работать с другими потребностями, - рассказал "КП" гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.

Этому учит западный подход. На прошедшей недавно книжной ярмарке в Лондоне, к слову, для книгоиздателей организовали специальный поэтический уголок, где рассказывали, как надо издавать, оформлять, продвигать поэзию.

Отдельный семинар был посвящен теме "poetry as a gift" - поэтические книги-сувениры - это то, что ждет нас в ближайшем будущем. Будет ли среди авторов "книг-сувениров" качественные авторы - вопрос. Качество поэтического текста книгоиздателям, судя по всему - не важно.

Данность сегодняшнего дня - огромных тиражей поэтических книг удостаиваются медийные персоны, чья популярность обеспечит продажи. И неслучайно в последние годы у звезд отечественного шоу-бизнеса стало модным развлечением издать либо книгу рецептов, либо поэтический сборник. (Не так давно сборник вирш о любви выпустила Анфиса Чехова, ранее мы писали о поэтической книге актера Саши Петрова со стихами уровня поэта Цветика).

Смерть Марлена Хуциева, когда-то сделавшего поэтов-шестидесятников кумирами молодежи, подвела черту под литературной эпохой. Поэтических вечеров уровня «Политехнического» нам больше не слыхать.

Так что с поэзией сегодня?

То же, что и было всегда. У настоящих поэтов и нет задачи мериться тиражами с Анфисой Чеховой. Помните фильм «Примадонна», где Мэрил Стрип сыграла роль безголосой оперной певицы Флоренс Фостер Дженкинс? Певица не имела ни слуха, ни голоса и, видимо, была аналогом Ольги Бузовой и тоже собирала огромные залы. Сегодня никому и в голову не приходит сравнивать ее с Марией Каллас.

Яна Юдина: "На блюдце с пастушатами селедка иваси"

"Комсомолка" продолжает знакомить читателей с творчеством молодых авторов. В честь Международного дня поэзии, мы публикуем поэта. Ежегодно Союз писателей Москвы проводит традиционный ежегодный семинар молодых писателей. В этом году семинар проходил в Ершово, в бывшей дворянской усадьбе. Открытием поэтической части семинара стала молодая поэтесса Яна Юдина, выпускница Литературного института, и сотрудница аэропорта Шереметьево.

***

Трёхногая расшатана

Потише не тряси

На блюдце с пастушатами

Селёдка иваси

Фарфоровые новые

Столетнего стекла

И сеяли зерно они

Зачем ты умерла

Ты бабушка была

С тобою были с папою

Конфеты косолапые

Селёдка из ведра

Я наряжалась в юбки

Широкие и грузные

И бабушкины бусы

Вминались в позвонки

А табуретка падала

Покуда не повисла

На досточке искорченной

По глупости испорченной

Отломленной ногой

Без смысла

***

Бог изнутри шаровой молнии

Смотрит на маленького ротвейлера,

Хозяйка выпятилась в безмолвии:

Раньше не верила.

Бог разговаривает своими искрами,

Зрачки ротвейлера ширятся, шерсть дыбится,

Хозяйка думает: сбежать бы отсюда по-быстрому

Или договориться.

***

выйти гулять на ощупь

выйти читать на площадь

выбрать для Лизки шторы

только не дома чтобы

или гостить у Насти

в голом не ждущем нас ли

блёклом подобье лимба

доме не дома лишь бы

или с Андреем к Неле

глупо смотреть на небе

клюква черника полость

столько ещё осталось

только не так не новым

правильным образцовым

слепком житья вещдоком

светлой изнанкой окон

***

Тревожно, но уже не странно,

навес над чайником сопрел,

фотообои с океаном —

твой пробник счастья на апрель.

Смотри в окно, читай, жди лета

пока недели напролёт

великая любовь с пакетом

из продуктового идёт.

Она уходит по траншее,

проваливаясь в грязь пятой.

Останься! Той же, но добрее,

останься той же, спой же, стой.

Оставь от ветки клена древко,

стань флейтой с тишиной внутри.

Прохожий окликает девку:

смотри, отцу не говори,

тому Отцу не говори.

***

Что-то помню: отрочество, к примеру,

Подростковый спор за любовь и веру,

Ледяные лестничные пролёты

И мои вонючие сигареты

И ещё: луна на прицеле кия,

Убеждённость насмерть — мы не такие,

Что потом сменилась диаметрально,

Я не знаю, как вам, но мне нормально

Что-то там осталось — и шиш, и кукиш,

И надежда, что за всю жизнь не купишь;

Там пустая будка сторожевая,

Да водичка теплится неживая