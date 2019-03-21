Тюменские антимонопольщики проиграли суд челябинскому заводу

14 марта заместитель начальника Тюменского УФАС Дмитрий Полухин на публичном обсуждении итогов работы ведомства за 2018 год сообщил, что антимонопольщиками вскрыт крупный картельный сговор: по версии ведомства, челябинский завод «КОНАР» и тюменское НПО «Фундаментстройаркос» незаконно заработали на торгах «Транснефти» 15 миллиардов рублей. Однако материалы арбитражных судов разных инстанций противоречат словам высокопоставленного чиновника.

По словам Дмитрия Полухина, картельное соглашение между «КОНАРом» и «Фундаментстройаркос» действовало с 2012 года. Именно тогда ПАО «Транснефть» начало реализацию масштабного проекта по строительству трубопровода в Заполярье, причем магистраль размещали не в грунте, а на воздушных опорах. Каждую опору необходимо было снабдить специальным устройством – термостабилизатором грунта, а единственными на тот момент российскими производителями этого оборудования были как раз «КОНАР» и «Фундаментстройаркос».

«Картель существовал с 2012 по 2017 годы, было произведено 23 закупки термостабилизаторов, - сообщил Дмитрий Полухин. - Эти компании заключали соглашение уже при формировании начальной максимальной цены контракта заказчиком. Изначально формировалась завышенная цена, затем при торгах компании придерживались единой стратегии и обеспечивали победу одного участника – «КОНАРа». Потом заключали субподрядный договор, и поставлял устройства «Транснефти» поставлял уже не победитель, а тюменское «Фундаментстройаркос». Разница между себестоимостью продукции и ценой продажи составляла 200-300 процентов. На компании были наложены крупные штрафы в общей сложности на 860 миллионов рублей, возбуждены уголовные дела в отношении руководителей».

Полухин также сообщил, что о сговоре стало известно после того, как в торгах «Транснефти» появился третий участник – тюменское же НПО «Полюс», руководство которого, усмотрев в действиях конкурентов нарушения, обратилось в прокуратуру. Материалы проверки в конце концов были переданы в Тюменское управление ФАС, комиссию по делу возглавил Полухин. В марте 2018 года антимонопольщики приняли решение, согласно которому в действиях «КОНАРа» и «Фундаментстройаркос» имеются признаки картельного соглашения.

Промышленники, в свою очередь, обратились в Тюменский арбитражный суд, чтобы оспорить решение УФАС. Представлявший в процессе с «КОНАРом» антимонопольную службу Дмитрий Владимирович в суде приводил те же доводы, что и в ходе заседаний комиссии. Как следует из текста постановления УФАС о назначении административного наказания челябинской компании (есть в распоряжении редакции), участники картеля придерживались единой стратегии: тюменское предприятие всегда предлагало цену больше, чем челябинцы, и отказывалось потом снижать стоимость своих услуг. Первоначальные ценовые предложения, которые «Транснефть» использовала для определения максимальной стоимости контракта, подавались предприятиями синхронно. Кроме того, антимонопольщики пришли к выводу, что на «КОНАРе» отсутствует собственное производство термостабилизаторов.

Эти же выводы легли в основу решения Тюменского арбитражного суда, поддержавшего позицию антимонопольного ведомства. Однако следующая инстанция – Восьмой апелляционный арбитражный суд в Омске – принял сторону промышленников, а не УФАС. В Омском суде сочли, что УФАС и арбитраж Тюмени не учитывали при вынесении своих решений немаловажные факты.

«Направление коммерческих предложений потенциальными участниками закупки в пределах непродолжительного временного интервала либо в один день по схожей форме не может расцениваться, как доказательство согласованности действий АО «КОНАР» и ООО «НПО «Фундаментстройаркос», - сообщается в постановлении Восьмого суда от 29 января 2019 года (есть в распоряжении редакции). – Единообразие и синхронность действий на этапе формирования начальной максимальной цены контракты в данном случае объясняется тем, что заказчиком были установлены сокращенные сроки подачи предложений, соответственно, все предложения участников неизбежно будут поданы в один день или с разницей в один день».

Установление «Фундаментсстройаркосом» высокой цены и отказ ее снижать Омский суд также не посчитал признаком картеля: дело в том, что по правилам «Транснефти» закупка термостабилизаторов считалась бы состоявшейся, даже если бы на торги заявился один участник. То есть для победы «КОНАРа» «участие ООО НПО «Фундаментстройаркос» в закупочной процедуре вообще не являлось обязательным», - заявили в апелляционной инстанции. Единую стратегию двух игроков рынка в Омске объяснили тем, что обе компании подавали коммерческие предложения по единой, установленной заказчиком форме. Восьмой суд признал также, что челябинский завод располагает собственным производством термостабилизаторов, что подтверждается заключением НИУ Южно-Уральского госуниверситета. Наконец, в Омске учли, что ценовая политика производителей оборудования не изменилась после появления третьего участника, НПО «Полюс».

По мнению антимонопольной службы, "КОНАР" замешан в картели на закупках "Транснефти"Фото: Кирилл БАБУШКИН

В итоге Омский суд пришел к выводу, что картельного сговора на торгах «Транснефти» не существовало. Решение апелляционной инстанции вступило в силу немедленно.

Добавим, параллельно в Челябинском арбитражном суде рассматривался иск «КОНАРа», оспаривавшего назначенный антимонопольщиками штраф в 805 миллионов рублей. После вынесения решения в Омске этот процесс челябинская компания тоже выиграла.

На сегодня, таким образом, претензии УФАС к челябинскому «КОНАРу» и тюменскому «Фундаментстройаркос» официально признаны несостоятельными. Тем не менее, руководство антимонопольного ведомства продолжает публично заявлять о выявленном картельном сговоре и наложенном на его участников крупном штрафе.

Заметим, 14 марта на публичном мероприятии Дмитрий Полухин подтвердил информацию о победе оппонентов в апелляционной инстанции. Но также замруководителя УФАС заявил, что точку в споре поставит только кассационная инстанция – Западно-сибирский кассационный арбитражный суд, заседание которого состоится 4 апреля.

«Мы надеемся, что кассация пересмотрит позицию апелляционного суда и поддержит позицию антимонопольного органа», - отметил Дмитрий Полухин.

Между тем в «КОНАРе» возмущены распространяемыми антимонопольным ведомством сообщениями о картеле: ведь судом решение о правонарушениях по факту признано незаконным. По словам начальника отдела правового обеспечения «КОНАРа» Алексея Мотовилова, из-за муссирования этой информации у предприятия начались проблемы с зарубежными партнерами, очень осторожно относящимися к возможным конфликтам с надзорными органами. Кроме того, в ходе разбирательств по «делу «КОНАРа» доступ к закрытой коммерческой информации получили не только сотрудники УФАС, но и представители третьей стороны – заявителя-НПО «Полюс». Алексей Мотовилов утверждает, что действия антимонопольной службы могут расцениваться не как стремление к честной конкуренции на рынке термостабилизаторов, а, наоборот, как направленные на его монополизацию: ведь из трех на сегодня участников рынка по мнению УФАС, незапятнанным остается только один – инициатор всего процесса, НПО «Полюс».