Акцию "Явление глиста народу" устроили неудачники

Акция "Явление глиста народу" с раздеванием современных художников - очень несовременная акция, выполненная неудачниками. Во-первых, такое уже было. Раздевались в галереях миллион раз, да в той же Третьяковке два года назад, когда была акция с голыми девочками в грязных трусах. Так бывший астраханской губернатор привлекал внимание к современному искусству. Года назад голыми разрешили ходить посетителям парижских галерей. Вернее, одной галереи Palais de Tokyo, акцию «во имя искусства» пролоббировали местные нудисты.

Вешать свои картины тайком в галерее - тоже боян боянский. Кто только этого не делал и относительно недавний пример - польский художник Анджей Собипан. Он повесил свой шедевр во Вроцлавском музее, картина пробыла там три дня и никто не заметил подмены.

Удивительно, что люди, продефилировав голыми по галерее, называют себя акционистами, но не умеют даже устраивать акции.

- В этой "акции" даже нечего комментировать, - отметил галерист Сергей Попов.

И действительно. "Художники" допустили ряд ошибок, несовместимых с акционизмом. Они не представились. Они не дали названия своей работе. Они не объяснили, что хотели сказать. И, главное - они скрылись.

Дискуссии о том, чем отличается акционизм от хулиганства - ведутся давно.

Главный критерий в том, что хулиганы - прячутся, а художник остается. (Вспомним, тот же Павленский всегда дожидается прихода полиции).

Ценой больших усилий мне удалось найти страницу художников. Это непопулярная, сделанная наспех несколько дней назад страничка "Вконтакте". Видимо, "художники" буквально на днях поняли, что они "художники". Видео, выложенное на страничке, имеет около ста просмотров. Возможность для комментариев закрыта, Инстаграм художников закрыт, возможности отсылать сообщения - нет.

Говоря грубо, "акционисты" испугались. (Или никогда художниками не были, а работали под заказ).

Пикантная подробность: картина, которой они украсили галерею - не оригинал, а копия их же собственной картины (еще один идиотизм, акционизм не работает с копиями).

Поэтому самое интересное в этой акции - не сам акт "акционизма", а поведение граждан в Третьяковке. Никто не удивился, не помешал мужику раздеваться. Смотрительницы даже не пошевелились и позволили человеку повесить картину на стену.

Кроме того, на своем видео горе-художники еще и благодарят Зельфиру Трегулову.

- Поздравляю Зельфиру Исмаиловну с очередным пиар успехом, - написал на своей страничке глава аукциона Арт-Инвестмент Константин Бабулин. Кажется, он искренне радуется, что галерея стала открытым местом для разных акций.

Другое дело, что раз уж акция была согласована и все были в курсе - разве нельзя было найти нормальных исполнителей, а не безработных с сервиса Юду?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина разделся до стрингов в Третьяковке

Третьяковка продолжает радовать не только министра культуры Владимира Мединского, но и всех-всех-всех (подробности)

Голый мужик из Третьяковки: "Спасибо, Зельфира Исмаиловна, что сделали эту акцию возможной"

Вчера Третьяковка снова хайпанула. Как мы уже писали, вечером по врубелевскому залу галереи прошелся мужчина в красных стрингах. Пока голый удивлял публику, его напарник повесил в галерее - "подарочек" в виде картины собственного авторства (подробности)