2019-03-21T14:02:02+03:00
Политика

Америка отрепетировала бомбежку Калининграда?

Зачем НАТО играет в опасные игры у границ России [видео]
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H StratofortressСтратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H StratofortressФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США и НАТО упорно продолжают нагнетать военные страсти у границ России. Тут вам и наращивание группировки войск в Восточной Европе, и не прекращающиеся учения вблизи наших кордонов, и резко (в 8 раз!) возросшее число разведполетов, и намерение разместить в Польше американскую дивизию, и «засветка» плана окружения и ликвидации российской группировки в Калининградской области.

А теперь вот и еще один «знак» - сразу 6 стратегических бомбардировщиков США В-52Н (взлетевших с авиабазы в Англии) почти два часа шастали

у северо-западных границ России - всего в 200 километрах от Мурманска, Североморска, Петербурга и Калининграда.

Но только без паники - ни один из этих бомберов (способных нести и ядерное оружие) не нарушил наше воздушное пространство. Это я говорю тем, кто уже написал в соцсетях, что «штатовские самолеты имитировали ядерную атаку на Калининград». А наши ПВО ее «проморгали».

Это, конечно, всего лишь красивые фразы, перченая версия.

Американские пилоты не такие тупые, чтобы с головой забраться в зону действия нашей ПВО, где российские системы С-400 снимут с неба эти тяжелые В-52, как сонных мух с потолка. К тому же никто не отменял постоянное боевое дежурство наших истребителей-перехватчиков. А на экранах наших локаторов все эти американские бомбардировщики, как летающие коровы - были отлично видны.

Но то, что В-52Н «прицеливались» к нашим объектам, вскрывали систему радиолокации, одновременно решали какие-то разведывательные задачи, - этого, конечно, исключать нельзя.

А как же само командование США в Европе объяснило цели своих бомбардировщиков?

Как всегда: «Это была демонстрация приверженности США своим обязательствам перед союзниками и партнёрами». Кстати, еще два американских бомбардировщика были замечены в это же время недалеко от наших границ в Тихом океане. И тут - ничего нового. Штатовцы продолжают играть на нервах у россиян.

Сопровождение бомбардировщика B-52H ВВС США над водами Балтийского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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