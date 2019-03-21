Что будет, если добавить в науку вина и рок-н-ролла

Традиционно, научные лекции - мероприятие строго «для своих». В академических стенах, под шуршание бумаг и с монотоннымголосом лектора, пересыпающего терминами и цифрами. Что если перенести их в городской бар и в неформальной обстановке послушать наших ученых и понять, чем они занимаются? Нетривиальную задачу взял на себя Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы РОСНАНО и петербургская газета «Бумага». Science Bar Hopping прошел в России уже во второй раз. Первой мероприятие опробовала на себе столица, вторым - Петербург.

Bar Hopping – милое европейское развлечение, когда вы весь вечер перемещаетесь между барами. Научный формат предполагает еще и образовательную часть. Воскресным вечером, 17 марта, молодые ученые из вузов и академических институтов прочитали 32 лекции в 16 барах Северной столицы. Когда мы опять полетим на Луну, почему нельзя увидеть нано, стоит ли бояться беспилотных автомобилей, почему нужно заниматься благотворительностью – это лишь немногий список предметов обсуждений.

- Мы как Фонд создаем новые коммуникационные площадки, интересные для молодежи, поддерживаем творческие команды, разбирающиеся в технологической тематике и умеющие успешно проводить крупные фестивали. Очень важно, что на таких мероприятиях и молодые ученые и их слушатели с симпатией и доверием относятся друг к другу, — отметил руководитель дирекции популяризации ФИОП Сергей Филиппов. Он добавил, что одним из мотивов было привлечение в популяризаторскую среду новых молодых ученых.

Последних искали через университеты и научные сообщества. Самые смелые выходили на организаторов сами. Каждый спикер проходил тренинг по ораторскому искусству, а выступления иногда шлифовались месяцами.

- Мы запускаем совершенно новый формат. Понятно, что в первую очередь сюда идут те, кто не боится ничего нового. Со временем, я уверена, придут и более консервативные, более глубокие и осторожные ученые, - пояснила Елена Санарова, управляющий директор по корпоративным коммуникациям РОСНАНО. - Мы хотим доказать, что это нормально выступать в барах, нормально адаптировать свои исследования для широкой аудитории и рассказывать их доступным языком.

Автор фото: Александр ПАЛАЕВ

КАК ЭТО БЫЛО

«Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную…», - бархоппинг представлялся мне чем-то вроде мелких перебежек с одной барной улицы Петербурга на другую. Увы, тогда ни одну лекцию целиком было бы не послушать. Все выступления проходили параллельно, пришлось выбирать два самых любопытных, исходя из краткого анонса.

Первая лекция «Зачем мы вернемся на Луну в 2020-е годы?» была от Дмитрия Олиферовича, научного журналиста и популяризатора космонавтики. Исследование Луны космическими аппаратами началось ровно 60 лет назад. Советские автоматические лунные миссии продолжались до 1976 года. Затем наступил долгий перерыв. Последнее десятилетие ведутся разговоры о проекте Gateway – обитаемой станции на окололунной орбите. Ее планирует создать NASA совместно с другими зарубежными странами в 2020-х годах. На первом этапе станцию будут использовать для изучения Луны и дальнего космоса. А в дальнейшем - для пересадки космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. Будет ли участвовать в этом проекте наша страна и в каком качестве – вопрос пока открытый. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не раз отмечал, что Россия готова делать это только на равноправных началах. Кроме того, он поручил разработать национальную концепцию исследования Луны как альтернативу международным лунным проектам.

Тема космонавтики вызвала аншлаг в баре с говорящим названием «Пьяный сомелье». Кому не хватило мест, остались стоять, на минуточку, часовую лекцию. Выступлением в стиле «А лучше пять звездочек» она так и не стала – лектор говорил собранно и по делу.

На другую лекцию пришлось вызывать такси – был риск опоздать и провести ее на ногах. Расчет оправдался, в зале осталось всего одно свободное место. Дмитрий Кирсанов, доцент химфака СПБГУ, рассказывал про электронные языки. По аналогии с уже ставшим привычным электронным носом для химического анализа газов, электронный язык способен анализировать жидкости. Причем, прибор умеет точно и объективно определять их вкус, в отличие, например, от дегустаторов, оценка которых может зависеть от настроения или самочувствия. Он делает это не только быстрее живых людей, но и его «труд» сильно дешевле. Электронный язык можно использовать не только в пищевой промышленности, а, например, для анализа топлива, сточных вод и медикаментов.

После лекции к спикеру выстроилась очередь из желающих задать вопрос. Удалось и мне. Спросила, тяжело ли выступать перед таким залом? Ученый признался, что было непривычно и пришлось над собой поработать, но формат ему понравился.

По оценкам организаторов, всего фестиваль посетило около 4000 человек. Следующее мероприятие пройдет летом этого года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. А в сентябре – осенний Science Bar Hopping в Москве.